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№47 (2054) от 27.06.2017

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№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Подоходный налог и отпускные

27.06.2017

1. Организация предоставила своему работнику (для него она является местом основной работы) ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней: с 19.06.2017 г. по 18.07.2017 г. Сумма начисленных отпускных – 500 BYN (в т.ч. за июнь т.г. – 260 BYN, за июль – 240 BYN). Одновременно с отпускными ему вы­плачивается зарплата за отработанные в июне 2017 г. дни, начисленный размер которой составил 300 BYN. Всего начисленный в июне 2017 г. доход – 800 BYN.

Как организация должна исчислить в данной ситуации подоходный налог?

Для доходов, в отношении которых ставки подоходного налога установлены п. 1 ст. 173 НК (13%), налоговая база подоходного налога определяется за каждый календарный месяц налогового периода как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, применяемых последовательно в соответствии со ст.ст. 164–166 и 168 НК, с учетом особенностей, предусмотренных главой 16 НК (п. 3 ст. 156 НК). Так, при определении налоговой базы на основании п. 3 ст. 156 НК плательщик имеет право применить стандартный налоговый вычет в размере 93 BYN в месяц при получении дохода, подлежащего налог...

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