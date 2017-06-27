Подоходный налог и отпускные

1. Организация предоставила своему работнику (для него она является местом основной работы) ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней: с 19.06.2017 г. по 18.07.2017 г. Сумма начисленных отпускных – 500 BYN (в т.ч. за июнь т.г. – 260 BYN, за июль – 240 BYN). Одновременно с отпускными ему вы­плачивается зарплата за отработанные в июне 2017 г. дни, начисленный размер которой составил 300 BYN. Всего начисленный в июне 2017 г. доход – 800 BYN.