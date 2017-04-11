Подоходный налог и матпомощь родственникам умершего работника

В организацию в марте 2017 г. обратилась мать умершего работника (для него эта организация была местом основной работы) с заявлением об оказании ей материальной помощи в размере 1000 BYN для оплаты услуг специализированной ритуальной организации по погребению.

По данному заявлению принято положительное решение и в том же месяце деньги перечислены специализированной организации в безналичном порядке. В апреле 2017 г. по еще одному заявлению матери умершего работника из кассы организации выплачена материальная помощь в размере 150 BYN.

Являются ли суммы оказанной матери работника материальной помощи доходом, подлежащим обложению подоходным налогом?

Согласно ст. 156 НК при определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. При этом к доходам, полученным плательщиком в натуральной форме, в т.ч. относится оплата (полностью или частично) за него организаци...