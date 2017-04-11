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№28 (2035) от 11.04.2017

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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Подоходный налог и компенсация расходов по найму жилья иногороднему работнику

11.04.2017

В организацию в апреле 2017 г. в целях производственной необходимости в качестве технолога по предварительной договоренности сроком на 3 года принят на работу иногородний специалист (для него эта организация является местом основной работы).

В соответствии с заключенным трудовым договором в первые 3 месяца работы этому работнику организация возмещает его расходы по найму жилья.

Является ли указанная компенсация доходом данного специалиста, подлежащим обложению подоходным налогом?

В соответствии с подп. 1.3 п. 1 ст. 163 НК от подоходного налога освобождаются все виды предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совмина компенсаций (за исключением компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, компенсации за износ транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений, принадлежащих работнику), в т.ч. связанных с возмещением работникам расходов, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей...

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