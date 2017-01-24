Вопрос-ответ
Подоходный налог и дивиденды
Юридическому лицу в феврале 2016 г. выплачены дивиденды от участия (доли) в хозяйственном обществе. С указанной суммы налоговым агентом удержан налог на прибыль по ставке 12%. Юридическое лицо в апреле направляет в т.ч. оставшуюся после уплаты налога часть прибыли от участия в хозяйственном обществе на выплату дивидендов физическим лицам – участникам данного юридического лица.
Подлежат ли обложению подоходным налогом дивиденды, выплачиваемые физическим лицам?
Да, подлежат, однако налоговая база корректируется на сумму дивидендов, полученную от другой организации.
Согласно п. 1 ст. 35 НК дивидендом признается любой доход, начисленный унитарным предприятием собственнику его имущества, иной организацией (кроме простого товарищества) участнику (акционеру) по принадлежащим данному участнику (акционеру) долям (паям, акциям) в порядке распределения прибыли, остающейся после налогообложения.
В соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 153, подп. 1.1 п. 1 ст. 154 НК дивиденды, полученные от белорусской организации физическими лицами – налоговыми резидентами РБ, признаются объектами обложения подоходным налогом.
На основании положений п. 1 ст. 173,...