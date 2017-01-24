Подоходный налог и дивиденды

Юридическому лицу в феврале 2016 г. выплачены дивиденды от участия (доли) в хозяйственном обществе. С указанной суммы налоговым агентом удержан налог на прибыль по ставке 12%. Юридическое лицо в апреле направляет в т.ч. оставшуюся после уплаты налога часть прибыли от участия в хозяйственном обществе на выплату дивидендов физическим лицам – участникам данного юридического лица.

Подлежат ли обложению подоходным налогом дивиденды, выплачиваемые физическим лицам?