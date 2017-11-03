Подоходный налог и аренда офисной техники у работника

Организация арендовала у своего работника офисную мини-АТС для использования в своей деятельности. В связи поломкой этой АТС организация оплатила специализированной организации ее ремонт в размере 120 BYN. В результате ремонта улучшения АТС не произошло. Согласно условиям заключенного договора аренды обязанность проведения ремонта оборудования лежит на организации.

Являются ли расходы организации по ремонту АТС доходом работника (арендодателя), подлежащим обложению подоходным налогом?

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ч. 1 ст. 577 ГК).

Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества определены ст. 587 ГК. Так, если иное не предусмотрено законодательством или договором арен­ды, обязанность проводить капитальный ремонт переданного в аренду имущества лежит на арендодателе. А поддерживать имущество в исправном состоянии, производить текущий ремонт и нести расходы на содержа...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»