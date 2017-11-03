Подоходный налог и алименты

В сентябре 2017 г. в организацию по месту основной работы принят новый работник, который для получения стандартного налогового вычета, установленного подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК, представил документы, под­тверждающие, что у него есть 2 несовершеннолетних ребенка, а также исполнительный лист на взыскание с него на этих детей алиментов. В этом же месяце одному из детей исполняется 18 лет.

В каком размере организации надо применить указанный вычет при исчислении подоходного налога с доходов этого работника за октябрь 2017 г.?

При определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 156 НК плательщик имеет право применить стандартный налоговый вычет в размере 27 BYN в месяц на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК).

При этом родителям, имеющим 2 и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, данный стандартный налоговый вычет предоставляется в размере 52 BYN на каждого ребенка в месяц (ч. 7 подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК).

Указанный стандартный налоговый вычет предоставляется:

– с месяца рожде...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»