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№45 (2052) от 19.06.2017

20 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Подоходный налог для призеров спортивно-массового мероприятия

20.06.2017

Организация в целях улучшения корпоративной культуры и психологического климата в коллективе провела для своих работников спортивно-массовое мероприятие с выездом в лесопарковую зону. Сотрудники доставлялись к месту проведения мероприятия транспортом организации и обеспечивались горячим питанием. Победителям спортивных состязаний вручены кубки с нанесенными цифрами призовых мест, а также призы – кофеварки.

Возникают ли у участников мероприятия доходы, подлежащие обложению подоходным налогом?

Спортивно-массовым мероприятием признается организованное мероприятие соревновательного характера, направленное на физическое и духовное развитие человека, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, рациональное проведение досуга, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом (ст. 1 Закона от 4.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте»).

Доходы в виде материального обеспечения, в размере оплаты услуг, расходов или их возмещения, иных выплат, предусмотренных законодательством при проведении спортивных и (или) спортивно-массовых мероприятий участникам так...

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