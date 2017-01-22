Поделиться прибылью своей

Эти актом вносятся изменения в подп. 1.2 п. 1 Указа Президента от 31.12.2014 № 655 «О порядке уплаты налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, части прибыли (дохода), введении сбора за экспорт нефти», которым теперь установлено исчисление и перечисление полученной не только в 2015 и 2016 годах, но и в 2017 и 2018 годах части прибыли (дохода) в республиканский бюджет, соответствующие бюджеты первичного, базового и областного уровней сверх минимальной обязательной части прибыли (дохода), уплачиваемой в соответствии с Указом Президента от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

Напомним, что действие данной нормы распространяется на имеющие уровень рентабельности за отчетный период более 30% республиканские и коммунальные УП, гособъединения, являющиеся коммерческими организациями, имущество которых находится на праве хозяйственного ведения, а также хозобщества, в отношении которых Республика Беларусь и (или) административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах) или иным, не противоречащим законодательству образом, могут определять решения, принимаемые этими хозобществами, от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) пропорционально долям в их уставных фондах. Все они должны будут перечислять полученную часть прибыли в размере 30% сверх указанной минимальной обязательной части.

Кроме того, установлен новый порядок определения уровня рентабельности организаций, указанных в подп. 1.2 п. 1 Указа № 655 и осуществляющих производство продукции, товаров, выполнение работ, оказание услуг, – как отношение прибыли, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, к сумме себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческих расходов и расходов на реализацию с начала отчетного года. Ранее он рассчитывался как отношение прибыли, полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг), к сумме затрат на их производство и реализацию с начала отчетного года, а в организациях торговли и общественного питания – к сумме реализованных товаров по покупной стоимости и издержек обращения, приходящихся на реализованные товары с начала отчетного года.

Указ № 19 вступил в силу с 23 января 2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Автор публикации: Александр Ганаго