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№28 (2035) от 11.04.2017

10 апреля 2017 года

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Рейтинги
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Под наблюдением – белорусские банки

10.04.2017

Краткосрочные рейтинги 55 эмитентов помещены S&P под наблюдение в связи с публикацией пересмотренных критериев. Среди них 3 белорусских банка.

Агентство S&P Global Ratings опубликовало пересмотренные критерии, применяемые для определения связи долгосрочных и краткосрочных рейтингов эмитентов разных стран мира

После изменения методологии присвоения рейтингов кредитные рейтинговые агентства, деятельность которых регулируется Регламентом (ЕС) № 1060/2009 (с последующими изменениями), обязаны помещать под наблюдение кредитные рейтинги, на которые могут повлиять указанные изменения методологии.

В связи с пересмотром критериев агентство  помещает под наблюдение (UCO) краткосрочные кредитные рейтинги 55 эмитентов, а также рейтинги, присвоенные программам выпуска коммерческих ценных бумаг или другим выпускам краткосрочных облигаций этих эмитентов.

Эти рейтинги получают пометку «UCO», которая отображается в графе «Регулятивный идентификатор» на страницах конкретных трансакций в онлайн-сервисах S&P Global Ratings, предоставляющих информацию о кредитных рейтингах. Любые рейтинговые действия, вызванные изменением критериев, будут опубликованы в соответствии с требованиями регулятора. Идентификатор «UCO» будет использоваться до завершения анализа в соответствии пересмотренными критериями. Согласно нашим ожиданиям, анализ рейтингов, которые были помечены идентификатором «UCO» в результате пересмотра критериев, применяемых для определения связи долгосрочных и краткосрочных рейтингов эмитентов разных стран мира, займет не более шести месяцев.

В частности, под наблюдение в связи с пересмотром критериев помещены белорусские банки ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк»

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