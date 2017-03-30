Платить за отходы станет проще. Но не всем

Проектом предусмотрено внесение дополнений в постановление Совмина от 31.07.2012 № 708 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313», в соответствии с которыми будет установлен фиксированный размер платы за ввоз товаров в полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковках, упаковке из комбинированных материалов для индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога (далее – ИП). Кроме того, для них планируется разработать упрощенную форму ежеквартальной отчетности.

Напомним, что ранее члены рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при Минэкономики обсуждали вопрос о необходимости вывода ИП, занимающихся розничной торговлей товарами легкой промышленности, из-под действия норм Указа Президента от 11.07.2012 № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» ввиду незначительности объема отходов от этой деятельности и, соответственно, нецелесообразности ведения отчетности. Минжилкомхоз рассмотрел эти предложения и на следующем заседании рабочей группы заявил, что ничего не имеет против отмены обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки для ИП, осуществляющих ввоз товаров в упаковке для розничной торговли.

Соответствующие предложения по внесению изменений в Указ № 313 в части отмены указанной обязанности в отношении ИП будут включены Минжилкомхозом в комплексный документ по отмене излишних требований и правил в отношении хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Со своей стороны, Минприроды на том же заседании сообщило о том, что подготовлены изменения в постановление Минприроды от 22.10.2010 № 45, закрепляющие норму об обязанности арендодателей (на рынках и в торговых центрах) разрабатывать инструкцию по обращению с отходами производства, которая будет включать порядок обращения с отходами, образующимися у арендаторов – ИП. Предполагается, что данные изменения вступят в силу в середины апреля 2017 г.