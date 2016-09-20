Платежные терминалы и ИП: есть послабления

Постановлением Совмина и Нацбанка от 8.09.2016 № 707/23 (далее – постановление № 707/23) внесены дополнения и изменения в постановление Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16, которым регулируется прием наличных и безналичных денежных средств при продаже товаров, работ и услуг. Эти новшества касаются, прежде всего, применения платежных терминалов индивидуальными предпринимателями.

Постановлением № 707/23 для ИП предусмотрена возможность:

1) использования одного платежного терминала для приема оплаты с использованием банковских платежных карточек несколькими ИП либо ИП для использования в нескольких торговых объектах (объектах услуг). Напомним, что согласно подп. 2.8 п. 2 постановления № 924/16 юридические лица и ИП обязаны установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие в т.ч. прием к оплате банковских платежных карточек международных платежных систем Visa и MasterCard, внутренней платежной системы «БЕЛ­КАРТ», эмиссию которых осуществляют банки РБ.

Вместе с тем данная возможность может быть реализована только при соблюдении следующих условий...