Плановые границы инфляции: цены в прошлом году удержались в рамках прогноза

По итогам 2016 г. индекс потребительских цен в Беларуси составил 110,6%, в т.ч. в декабре – 100,5%, сообщает Белстат. Таким образом, в прошлом году удалось удержать инфляцию даже ниже запланированного 12-процентного уровня.

Инфляция за прошлый год оказалась минимальной за последние 6 лет. Для сравнения, в России по итогам 2016 г. инфляция составила 5,38%, в Казахстане – 8,29%, в еврозоне – 1,12%.

В годовом исчислении (ян­варь–декабрь 2016 г. к январю–декабрю 2015 г.) индекс потребительских цен в Беларуси также составил всего 111,8%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. составил 100,1%, с декабрем 2015 г. – 110%. Это тоже вполне приемлемый уровень, учитывая сохранение государственного регулирования цен на ряд товаров и услуг.

Потребительские цены на продовольственные товары за прошлый год увеличились на 10,6%, в т.ч. в декабре – на 0,5%, на непродовольственные – на 10,4 и 1% соответст­венно. В целом продукты питания и безалкогольные напитки с начала года подорожали на 10,5%. При этом почему-то продукты, которыми республика обеспечивается сама, дорожают порой больше, чем те, где велика импортная составляющая. Например, мясо и мясопродукты за прошлый год подорожали на 10,35%, рыба и рыбопродукты – на 10,9%, а молоко и молочные продукты – на 15,6%, масло животное – на 20,6%, растительное – на 10,9%, яйца куриные – на 11,2%, соль пищевая – на 22,7%, крупа и бобовые – на 15,9% (в т.ч. гречка – на 31,1%, рис – на 7,6%), макаронные изделия – на 14,3%, кондитерские изделия – на 13%, мука пшеничная – на 8,8%, сыры и хлеб – на 8,9%. Цены на табачные изделия увеличились на 13,7%, на алкогольные напитки – на 8,4%, причем больше всего подорожали виноградное столовое вино – на 11,6% и пиво – на 9,8%. Несмотря на увеличение стоимости конт­рольных марок, цены на чай за год выросли «только» на 17,5%, на кофе – на 14,5%, а на сахар-песок – на 23,2%. Замедлению инфляции поспособствовало снижение в прошлом году цен на картофель – на 15,5%, овощи – на 6,9%, фрукты – на 3,7%.

В общественном питании цены выросли за год на 12,6%, что выглядит явно неадекватно зафиксированному статистикой падению товарооборота в этой сфере.

Цены на непродовольст­венные товары росли в про­ш­лом году разнонаправлено и с различными темпами – во многом под влиянием рыночных факторов. Так, за год одежда подорожала всего на 3,2%, ткани и пряжа – на 12,4%, текстильные изделия – на 7,6%, а цены на обувь снизились на 3,7% (в т.ч. на женскую – на 3,5%). На электротовары в целом цены увеличились на 8,7%, но если холодильники подорожали на 15,1%, то телевизоры подешевели на 0,75%. Цены на стройматериалы выросли на 6,8%, на легковые автомобили – на 14,5%, а на велосипеды и мотоциклы – на 13,6%. Мобильные телефоны подорожали всего на 0,93%, вычислительная техника – на 2,84%. Цены на мебель выросли лишь на 4,9%, ковры и ковровые изделия – на 6,4%, игрушки – на 7,6%, ювелирные изделия – на 8,3%, часы – на 10,8%, письменные принадлежности – на 11,6%, парфюмерно-­косметические товары – на 13,2%, синтетические моющие сред­ства – на 17,5%. Лидерами по темпам роста цен оказались медикаменты (17,6%, в т.ч. сердечно-сосудистые средства – на 26,4%), печатные издания (18,5%) и корма для домашних животных и птиц – рост на 21,9%.

Цены на бензин и прочие виды топлива практически не изменились, несмотря на снижение мировых цен на нефть.

Тарифы на услуги увеличились за прошлый год на 17,6%, в т.ч. в декабре – на 1,1%. Даже традиционный рост в конце года не вывел общий уровень инфляции за запланированные пределы. Во многом это результат отчаянной борьбы за обуздание жилищно-­коммунальных тарифов. Прав­да, они все равно выросли за год на 30,7%, но могло быть гораздо хуже. В частности, тарифы на электроснабжение выросли на 24,5%, газоснабжение – на 24,1%, водоснабжение – на 41,4% (в т.ч. горячее – на 42,6%), холодное водоснабжение и водоотведение (канализация) – на 40,7%, отопление – на 37,2%, пользование лифтом – на 42,8%, техническое обслуживание жилых помещений – на 62,5%.

На этом фоне рост тарифов на большинство остальных услуг выглядит весьма скромным. Например, услуги гостиниц подорожали всего на 4,65%, бытовые услуги – на 12,6%, в т.ч. ремонт одежды – на 10,1%, услуги прачечных – на 11,3%, химчистка – на 10,7%, ремонт обуви – на 11,2%, бытовых электроприборов – на 12,74%. Техническое обслуживание автомобилей, по данным Белстата, стало дороже всего на 7,35%. Услуги связи в целом подорожали на 13,6%, в т.ч. городская телефонная связь – на 17%, а сотовая подвижная электросвязь – на 22,25%. Тарифы на услуги культуры выросли на 11,1%, санаторно-­оздоровительные – на 7,1%, банков – на 5,4%, туристические – на 5,5%, образования – на 14,96%, медицинские – на 15,5%, правовые – на 16,7%.

Тарифы на услуги пассажирского транспорта увеличились за год на 19,8%, в т.ч. городского транспорта – на 20,7%, железнодорожного – на 26,3%.

Достижение в прошлом году запланированного уровня инфляции создает хорошие предпосылки для его снижения в текущем и в последующие годы. Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы планируется сохранить прямое регулирование цен и тарифов только на услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на товарных рынках, в сферах естественных монополий, а также на отдельные группы товаров (в частности, топливо, электро- и тепловую энергию и др.). Также планируются переход на формульное тарифообразование, а в дальнейшем – полное возмещение населением затрат на жилищно-коммунальные и транспорт­ные услуги с оказанием под­держки наиболее уязвимым категориям граждан.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ