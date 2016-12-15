Планов громадье

Постановлением Совмина от 9.12.2016 № 1010 утвержден план работы Совета Министров и Президиума Совета Министров Республики Беларусь на первое полугодие 2017 г.

В частности, 14 февраля на заседании Совмина должны быть рассмотрены итоги социально-экономического развития Республики Беларусь за 2016 год, а 16 мая – за январь–март 2017 года.

Вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Президиума Совета Министров Республики Беларусь, гораздо больше. Среди них можно выделить следующие:

– о развитии цифровой экономики и информационного общества в Республике Беларусь (запланировано к рассмотрению 24 января);

– об итогах работы в 2016 году по вовлечению в хозяйственный оборот (консервации, сносу) неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества и согласовании перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, для вовлечения его в хозяйственный оборот в 2017 году (14 февраля);

– об эффективности производства и переработки отечественного льноволокна (28 февраля);

– об организации работы по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов (7 марта);

– об эффективности принимаемых мер по развитию общественного питания и повышению качества предоставляемых услуг (7 марта);

– о результатах оказания организациям государственной поддержки в 2016 году и выполнении условий ее предоставления (21 марта);

– о Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года (4 апреля);

– об эффективности принимаемых мер по оздоровлению организаций агропромышленного комплекса, инвестированию АПК и реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (18 апреля);

– об инновационном развитии Республики Беларусь (2 мая);

– о принятых мерах по повышению эффективности работы организаций цементной и стекольной промышленности (2 мая);

– об эффективности реализации государственных программ в 2016 году (30 мая).

Кроме того, на заседание Президиума Совмина 13 июня будут вынесены вопросы о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год и на период до 2020 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018 год и среднесрочной финансовой программы на 2018–2020 годы, а также о подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года. В тот же день члены Президиума Совмина должны оценить принимаемые мерах по завершению модернизации организаций деревообрабатывающей отрасли и стабилизации их финансово-экономического положения.

Запланировано и выездное заседание Президиума Совмина (13 июня), в ходе которого на базе одного из районов республики будет рассмотрен вопрос о повышении уровня конкурентоспособности экономики регионов, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.

Всего в первом полугодии 2017 г. на заседаниях Совмина и Президиума Совмина планируется рассмотреть 26 вопросов.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ