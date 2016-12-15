Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9577 руб.

2.0372 руб.

Р (100)

3.2040 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Программы
Версия для печати

Планов громадье

15.12.2016

Постановлением Совмина от 9.12.2016 № 1010 утвержден план работы Совета Министров и Президиума Совета Министров Республики Беларусь на первое полугодие 2017 г.

В частности, 14 февраля на заседании Совмина должны быть рассмотрены итоги социально-экономического развития Республики Беларусь за 2016 год, а 16 мая – за январь–март 2017 года.

Вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Президиума Совета Министров Республики Беларусь, гораздо больше. Среди них можно выделить следующие:

– о развитии цифровой экономики и информационного общества в Республике Беларусь (запланировано к рассмотрению 24 января);

– об итогах работы в 2016 году по вовлечению в хозяйственный оборот (консервации, сносу) неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества и согласовании перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, для вовлечения его в хозяйственный оборот в 2017 году (14 февраля);

– об эффективности производства и переработки отечественного льноволокна (28 февраля);

– об организации работы по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов (7 марта);

– об эффективности принимаемых мер по развитию общественного питания и повышению качества предоставляемых услуг (7 марта);

– о результатах оказания организациям государственной поддержки в 2016 году и выполнении условий ее предоставления (21 марта);

– о Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года (4 апреля);

– об эффективности принимаемых мер по оздоровлению организаций агропромышленного комплекса, инвестированию АПК и реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (18 апреля);

– об инновационном развитии Республики Беларусь (2 мая);

– о принятых мерах по повышению эффективности работы организаций цементной и стекольной промышленности (2 мая);

– об эффективности реализации государственных программ в 2016 году (30 мая).

Кроме того, на заседание Президиума Совмина 13 июня будут вынесены вопросы о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год и на период до 2020 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018 год и среднесрочной финансовой программы на 2018–2020 годы, а также о подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года. В тот же день члены Президиума Совмина должны оценить принимаемые мерах по завершению модернизации организаций деревообрабатывающей отрасли и стабилизации их финансово-экономического положения.

Запланировано и выездное заседание Президиума Совмина (13 июня), в ходе которого на базе одного из районов республики будет рассмотрен вопрос о повышении уровня конкурентоспособности экономики регионов, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.

Всего в первом полугодии 2017 г. на заседаниях Совмина и Президиума Совмина планируется рассмотреть 26 вопросов.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

Назад
Макроэкономика: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit