План проверок на I полугодие

Всего контролирующими и надзорными органами запланировано проведение 23 497 про­верок, которыми будет охвачено 15 911 субъектов хозяйствования (менее 4% от общего количества состоящих на учете в налоговых органах), в т.ч. 13 770 организаций, 2138 индивидуальных предпринимателей, 3 лица, осуществляющих ремесленную деятельность и деятельность в сфере агроэкотуризма.

В сравнении с I полугодием 2016 г. количество планируемых проверок сократилось на 23,5%. В частности, проверки финансово-хозяйственной деятельности составляют менее 1/4 запланированных проверок (23,1%). Половина из них будет проведена налоговыми органами, 33,2% – органами Минздрава, 16,2% – МЧС (43,1% и 21,1% общего числа надзорных проверок). На долю Комитета гос­контроля приходится менее 1% запланированных проверок, ведомственного контроля – 3,6%.

Большинство включенных в координационные планы проверок субъектов хозяйствования (67,9%) отнесено контролирующими и надзорными органами к высокой группе риска, к сред­ней – 18,7%, низкой – 9,8%.