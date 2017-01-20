Первое китайское предупреждение

По словам председателя КНР, китайская экономика в 2016 г., вероятно, вырастет на 6,7%, а фундаментальные макроэкономические показатели остались неизменными, несмотря на многочисленные трудности и понижательное давление. В дальнейшем Пекин будет ориентироваться на «средневысокие темпы роста», пообещал Си Цзиньпин. При этом он признал ряд трудностей, в т.ч. излишки производственных мощностей, накопление финансовых рисков и усиление проблем в некоторых регионах. Однако, по его мнению, КНР располагает огромным потенциалом роста, а «двери Китая останутся широко распахнутыми для всего мира».

«Нельзя отказываться от глобализации мировой экономики, – заявил председатель КНР. – Это насущное требование нового времени. Нужно лишь научиться пользоваться ее плодами на общее благо». По мнению Си Цзиньпина, процесс глобализации способствует мировому экономическому развитию, активизации мировой торговли и движению товаров, стимулирует обмен технологиями и достижениями научно-технического прогресса и, как результат, способствует общему процветанию человечества. Правда, при этом возникают новые проблемы, но они вызваны недостатком опыта управления глобализацией. В качестве примера освоения этого опыта Си Цзиньпин привел вступление Китая в ВТО. Как показала практика дальнейшего развития, это был «правильный стратегический шаг», который помог активному вхождению в глобальный рынок. Также глава КНР назвал в числе основных мировых экономических проблем, наряду с низкими темпами развития и неравенством различных стран и регионов, торговый протекционизм и торговые войны, «в которых не может быть победителей и побежденных».

В ближайшие 5 лет Китай собирается импортировать товары на 8 трлн. USD, привлечь иностранные инвестиции на 600 млрд. USD и вложить за рубежом 750 млрд. На последнее весьма надеются в Беларуси. В рамках межрегионального сотрудничества с КНР каждой областью и г. Минском ежегодно до 2020 г. планируется привлечение не менее 100 млн. USD прямых китайских инвестиций. Обширные планы связываются с деятельностью Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Он рассматривается в качестве узловой платформы Экономического пояса Шелкового пути в Евразийском регионе и должен стать драйвером развития транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, планируется подготовить и реализовать «Дорожную карту» по осуществлению совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути, привлекать средства Фонда Шелкового пути для реализации проектов в области инфраструктуры. Также правительство Беларуси надеется продолжить использование кредитных ресурсов Китая для реализации инвестпроектов, в т.ч. через отечественные банки, в объеме до 1 млрд. USD, по которым заемщиками выступают ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «АСБ Беларусбанк». Кроме того, запланировано выбрать крупные проекты для привлечения льготных кредитов в объеме до 3 млрд. USD и коммерческих кредитов – до 4 млрд. USD, а также льготных кредитов в китайских юанях, по которым заемщиком выступает правительство РБ, предусматривающих значительный экономический эффект и генерирование точек роста экономики.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ