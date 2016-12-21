Перспективы новой зоны

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Вьетнамом должно положить начало долгосрочному и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству между Беларусью и этой страной.

Соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом было подписано 29 мая 2015 г. в Казахстане и вступило в силу 5 октября т.г. Оно должно принести положительный экономический эффект обеим сторонам. В частности, ожидается увеличение объемов двусторонней торговли между Беларусью и Вьетнамом, а также создание благоприятных условий для инвестирования и обмена технологиями, заявил на пресс-конференции в Минске чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в Беларуси Ле Ань.

Пока товарооборот между нашими странами за 10 месяцев т.г. составил всего 76,5 млн. USD, что на 36,9% меньше, чем в январе–октябре прошлого года. При этом белорусский экспорт во Вьетнам сократился за год на 52,3%, а импорт из этой страны – вырос на 9,6%. Однако доля Беларуси в торговом обороте Вьетнама составляет всего 0,05%, а его доля в нашем – 0,18%. В то же время наш рынок представляет для Вьетнама немалый экспортный интерес.

Так, вьетнамская сторона намерена ввозить в нашу страну морепродукты, рис, каучук, кофе, чай, одежду и т.д. Беларусь, в свою очередь, надеется на создание в Вьетнамом совместных промышленных предприятий. Во время последнего визита Президента Александра Лукашенко во Вьетнам стороны договорились, что к 2018 году двусторонний объем экспорта и импорта составит 500 млн. USD, т.е. вырастет более чем в 5 раз.

Примечательно, что вступление в силу соглашения о ЗСТ практически совпало с 25-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом. Будет надеяться, что это хорошая примета, а достигнутая договоренность станет прорывом на пути к развитию тесных торгово-экономических связей между ЕАЭС и странами Азии.

Автор публикации: Анна ЛАВНИКОВИЧ