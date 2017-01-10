Скачать свежий номер газеты

№2 (2009) от 10.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9597 руб.

2.0650 руб.

Р (100)

3.2723 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№2 (2009) от 10.01.2017

10 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Периодичность выплаты зарплаты

10.01.2017

Организация выплачивает зарплату 1 раз в месяц на основании бессрочных трудовых договоров (не контрактов). Такая периодичность является нарушением ст. 73 ТК и влечет штраф для нанимателя по ст. 9.19 КоАП (до 100 базовых величин). Однако в соответствии с подп. 3.2 п. 3 Декрета Президента от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее – Декрет № 5) нанимателю разрешено изменять существенные условия труда работника.

Является ли периодичность выплаты зарплаты существенным условием труда? Можно ли как-то урегулировать нарушение ст. 73 ТК на основании других нормативных актов, если нашей организации удобно выплачивать зарплату 1 раз в месяц?

Выплата зарплаты производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже 2 раз в месяц (ч. 1 ст. 73 ТК).

Для отдельных категорий работников законодательством могут быть определены другие сроки выплаты зарплаты.

При совпадении сроков выплаты зарплаты с выходными днями (ст. 136 ТК) или государственными праздниками и праздничными днями (ч. 1 ст. 147 ТК) она должна производиться накануне.

Пункт 12 Примерной формы трудового договора, утв. постановлением Минтруда от 27.12.1999 № 155, предусматривает выплату заработной платы в конкретные дни месяца, определенные в соответствии с законодательством, коллективным договором, соглаш...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit