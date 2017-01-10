Организация выплачивает зарплату 1 раз в месяц на основании бессрочных трудовых договоров (не контрактов). Такая периодичность является нарушением ст. 73 ТК и влечет штраф для нанимателя по ст. 9.19 КоАП (до 100 базовых величин). Однако в соответствии с подп. 3.2 п. 3 Декрета Президента от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее – Декрет № 5) нанимателю разрешено изменять существенные условия труда работника.

Является ли периодичность выплаты зарплаты существенным условием труда? Можно ли как-то урегулировать нарушение ст. 73 ТК на основании других нормативных актов, если нашей организации удобно выплачивать зарплату 1 раз в месяц?