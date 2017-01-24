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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Перезаключение контракта с молодым специалистом

24.01.2017

У молодого специалиста истекает 2-летний срок действия контракта. Наниматель хочет заключить новый контракт с работником в прежней должности сроком на 5 лет.

Правомерно ли это?

Нет, неправомерно.

Исходя из п. 11 Указа № 180 продление контракта в пределах максимального срока его действия (п. 2 ст. 17 ТК, т.е. в пределах 5-летнего срока действия контракта) осуществляется по соглашению сторон на срок не менее 1 года. На меньший срок контракт продлевается с письменного согласия работника, если иное не установлено Президентом.

В соответствии с ч. 2 п. 11 Указа № 180 новый конт­ракт с работником заключается только в двух случаях:

– по истечении максимального срока действия конт­ракта;

– при переводе работника с его согласия на другую работу.

Таким образом, правовые основания для заключения нового контракта с работником по прежней должности и...

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