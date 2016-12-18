Перевод с денежного

В настоящее время белорусские банки работают с 11 международными системами денежных переводов, 8 из которых принадлежат российским компаниям, сообщает Нацбанк.

В Беларуси денежные переводы также осуществляются через системы денежных переводов, зарегистрированные в Казахстане (Faster), Франции (Western Union Network), США (MoneyGram). Белорусские банки могут быть как прямыми участниками систем денежных переводов, так и косвенными. Прямое участие предполагает открытие счетов у операторов (расчетных центров) платежных систем, а косвенное – открытие счетов у прямых участников. Кроме того, отечественные банки руководствуются правилами систем денежных переводов, размещенными на официальных сайтах компаний-владельцев этих систем в Интернете.

Одновременно на сайтах банков в свободном доступе размещаются сведения о порядке осуществления денежных переводов, в т.ч. размере взимаемого банком вознаграждения, что позволяет клиентам располагать необходимой информацией для осуществления денежных переводов. Объем информации, передаваемой в рамках одной системы, касается, как правило, сведений, необходимых для осуществления перевода и контроля за его исполнением. В правилах систем есть требование о предоставлении белорусскими банками оператору информации, касающейся управления рисками и отчетности о своей деятельности. Информацию, касающуюся требований по соблюдению мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установленных ФАТФ, содержат все правила систем денежных переводов. Информация о денежных переводах должна храниться в течение 5 лет.

Регламентом большинства систем денежных переводов предусматривается обслуживание исключительно физических лиц. Однако правилами Western Union Network допускается проведение коммерческих операций в рамках системы, клиенты системы «Лидер» – переводы в пользу туроператоров-партнеров этой системы, а пользователи CONTACT – ее партнерским компаниям.

Клиенты системы MoneyGram могут добавлять текстовое сообщение к денежному переводу. Прием и выплата переводов (в т.ч. плата за их отправление) может осуществляться банком наличными денежными средствами или путем списания (зачисления) с (на) текущий (расчетный) банковский счет в валюте перевода. При этом в основном используются доллар США, российский рубль, евро.

Кроме того, правилами платежного сервиса «Золотая корона – Денежные переводы» предусматривается возможность переводов с конверсией. В режиме on-line на сайте ряда компаний-владельцев систем можно уточнить статус перевода. Бесплатное SMS и e-mail информирование отправителя и получателя перевода об отправке и его доставке предлагается системой «Лидер».

Система «Колибри» также предлагает бесплатное SMS информирование. Нет информации о возможности определения статуса перевода в системах BLIZKO, InterExpress, MoneyGram и Faster. Правилами ряда систем допускается внесение изменений в реквизиты ранее отправленного перевода, возможность его аннулирования и возврата до наступления его окончательности. При этом изменяться могут только: Ф.И.О. получателя, паспортные данные, адрес пункта выдачи перевода. Перевод возвращается в случае отказа отправителя от перевода или по истечении срока давности его отправки.

Правилами системы «Золотая корона» предусматривается проведение белорусскими банками – участниками системы денежных переводов анкетирования клиентов и обработку его результатов. В правилах разных систем могут устанавливаться лимиты на сумму одного перевода и (или) максимальную сумму отправленных переводов в течение одного дня. Контроль за данной операцией возлагается на операционно-клиринговые либо расчетные центры систем.

Информационные сообщения передаются между банком и расчетным центром (оператором системы) с использованием оригинального программного обеспечения, разработанного специально для этих целей.

Расчеты между оператором и белорусскими банками во многих системах, как правило, осуществляются по итогам дня (в порядке взаимозачета). При этом банки поддерживают на счетах, открытых для осуществления расчетов, остаток денежных средств, достаточный для бесперебойного проведения операций и, как правило, предоставляют расчетному центру (оператору системы) право на списание денег со своих счетов.

Основные критерии расчетов в системах переводов: безотзывность, безусловность и окончательность перевода денежных средств. Безотзывность перевода наступает в момент предоставления плательщиком наличных денежных средств или списания денег со счетов. Безусловность перевода наступает в момент его поступления в пункт банка-получателя для выдачи получателю, а окончательность – в момент зачисления перевода денег на счет получателя или выплаты ему наличных.

Активными участниками на отечественном рынке денежных переводов являются система денежных переводов Western Union (43,8% от общего объема денежных переводов, совершаемых в Беларуси), «Золотая корона» (30,7%) и «Юнистрим» (8,9%). С системой денежных переводов Western Union работают 17 белорусских банков, с «Золотой короной» и «Юнистрим» – 6 банков.