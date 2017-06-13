Перевод на срочный договор

После окончания контракта работнику предложили продлить трудовые отношения на условиях срочного трудового договора на месте основного работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу). Увольнение не производилось.

Надо ли вносить в трудовую книжку запись о переводе на время отсутствия основного работника и заключении срочного трудового договора?

Согласно п. 11 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция № 40), в трудовую книжку не вносятся в т.ч. сведения о заключении срочных трудовых договоров (за исключением контрактов).

Следовательно, в трудовую книжку не вносится запись о работе на условиях срочного трудового договора на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы (на период нахождения основного работника в социальном отпуске по ух...