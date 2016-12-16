Вопрос-ответ
Перевод на постоянное место
Работник принят по срочному трудовому договору на период декретного отпуска основного работника в дополнительном офисе. В центральном офисе (адрес другой, название отдела другое, оклад больше) есть вакансия специалиста (постоянная).
Можно ли составить дополнительное соглашение к трудовому договору, указав в нем все изменения существенных условий труда, принять заявление от сотрудника о переводе на новую должность и новое место работы? Или надо уволить сотрудника и снова принять?
Переводом признается поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной командировки) (ч. 1 ст. 30 ТК).
В соответствии с ч. 1 ст. 31 ТК перемещением признается поручение нанимателем работнику прежней работы на новом рабочем месте как в том же, так и другом структурном подразделении, за исключением обособленного, на другом механизме или агрегате, но в пределах специальности, квалификации или должности...