Перевод на постоянное место

Работник принят по срочному трудовому договору на период декретного отпуска основного работника в дополнительном офисе. В центральном офисе (адрес другой, название отдела другое, оклад больше) есть вакансия специалиста (постоянная).

Можно ли составить дополнительное соглашение к трудовому договору, указав в нем все изменения существенных условий труда, принять заявление от сотрудника о переводе на новую должность и новое место работы? Или надо уволить сотрудника и снова принять?