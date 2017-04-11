Перевод на легкий труд по медицинским показаниям

Как перевести работника на более легкий труд?

Работника, нуждающегося в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии (ВКК) или медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) в предоставлении другой работы, наниматель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, соответствующую заключению ВКК или МРЭК (ч. 4 ст. 30 ТК).

Наниматель обязан перевести работника на другую работу, соответствующую заключению ВКК или МРЭК, а работник имеет право требовать такой перевод при одновременном соблюдении двух условий:

– наличие штатных единиц (вакантных либо занятых работниками, за которыми в соответствии с ТК сохраняется место работы), работа на которых соответствует заключению ВКК или МРЭК;

– согласие...