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№28 (2035) от 11.04.2017

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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Перевод на легкий труд по медицинским показаниям

11.04.2017

Как перевести работника на более легкий труд?

Работника, нуждающегося в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии (ВКК) или медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) в предоставлении другой работы, наниматель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, соответствующую заключению ВКК или МРЭК (ч. 4 ст. 30 ТК).

Наниматель обязан перевести работника на другую работу, соответствующую заключению ВКК или МРЭК, а работник имеет право требовать такой перевод при одновременном соблюдении двух условий:

– наличие штатных единиц (вакантных либо занятых работниками, за которыми в соответствии с ТК сохраняется место работы), работа на которых соответствует заключению ВКК или МРЭК;

– согласие...

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