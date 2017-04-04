Перевод на другую должность

Какую дату в качестве даты начала работы нужно указывать в заключенном с работником новом трудовом договоре: дату, когда сотрудник приступил к работе в новой должности, или дату, когда он переведен на новую должность?

Переводом признается поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной командировки) (ст. 30 ТК).

В приказе о переводе обязательно указывается дата, с которой работник должен прист...