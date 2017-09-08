Перерывы при круглосуточном дежурстве

В ТК говорится, что работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 20 минут и не более 2 часов. Мы хотим ввести график работы «сутки через трое».

Нужно ли предусматривать перерывы в течение суточного дежурства? Какой продолжительности должен быть каждый из перерывов в течение рабочего дня: не менее 20 минут и не более 2 часов? Или в расчет берется суммарная продолжительность перерывов – не менее 20 минут и не более 2 часов? Например, можно ли запланировать такие перерывы: завтрак, обед, ужин, ночной перерыв, утренний перерыв (всего 5 перерывов по 30 минут, итого – 150 минут)? Правильно ли установить перерыв 120 минут, включающий в себя: завтрак (20 минут), обед (30 минут), ужин (30 минут), ночной перерыв (20 минут), утренний перерыв (20 минут)?

Перерывы предоставляются при условии, когда это возможно по условиям занятости работни...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист