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№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Перерывы при круглосуточном дежурстве

08.09.2017

В ТК говорится, что работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 20 минут и не более 2 часов. Мы хотим ввести график работы «сутки через трое».

Нужно ли предусматривать перерывы в течение суточного дежурства? Какой продолжительности должен быть каждый из перерывов в течение рабочего дня: не менее 20 минут и не более 2 часов? Или в расчет берется суммарная продолжительность перерывов – не менее 20 минут и не более 2 часов? Например, можно ли запланировать такие перерывы: завтрак, обед, ужин, ночной перерыв, утренний перерыв (всего 5 перерывов по 30 минут, итого – 150 минут)? Правильно ли установить перерыв 120 минут, включающий в себя: завтрак (20 минут), обед (30 минут), ужин (30 минут), ночной перерыв (20 минут), утренний перерыв (20 минут)?

Перерывы предоставляются при условии, когда это возможно по условиям занятости работни...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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