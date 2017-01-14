Скачать свежий номер газеты

№3 (2010) от 13.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9509 руб.

2.0740 руб.

Р (100)

3.2853 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№3 (2010) от 13.01.2017

16 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Новости законодательства
Версия для печати

Переобучение безработных оплатит наниматель

14.01.2017

Порядок и условия возмещения нанимателями затрат на переобучение безработных из числа работников, уволенных ими в связи с сокращением численности или штата, с 12 января изменяются.

Инструкция о порядке и условиях возмещения нанимателями органам по труду, занятости и социальной защите затрат на переподготовку или повышение квалификации, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 18.10.2016 № 61, опубликована на Национальном правовом Интернет-портале.

В соответствии с ней наниматели возмещают органам по труду, занятости и социальной защите затраты на переподготовку или повышение квалификации безработных из числа работников, уволенных ими в связи с сокращением численности или штата, при наличии одновременно следующих условий: работники проработали у нанимателя не менее пяти лет; их возраст на дату увольнения составляет: мужчины – до 55, женщины – до 50 лет; работники были заняты на работах, требующих обучения, и в течение пяти лет, предшествовавших увольнению, обучение не проходили. Отметим, что до сих пор  предельный возраст составлял 45 лет для женщин и 50 лет — для мужчин.
Перечень возмещаемых расходов указан в п.43 Положения о порядке организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной программы обучающих курсов по направлению органов по труду, занятости и социальной защите (утвержден постановлением Совмина от 12.10.2006 № 1334).

Напомним, что сюда входят расходы: связанные с организацией и осуществлением процесса обучения непосредственно в учреждениях образования и организациях; на выплату стипендии, ежемесячной денежной компенсации и материальной помощи на период обучения; на оплату проезда и проживания граждан, проходящих обучение вне пределов их места жительства; расходы на оплату проживания инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски или тактильную трость.

После окончания обучения безработного из числа уволенных органы по труду направляют в адрес нанимателя письменное уведомление об этом с указанием расчета суммы фактических затрат, подлежащих возмещению (с расшифровкой).

В случае отказа нанимателя возместить затраты органы по труду взыскивают их в судебном порядке.

Документ принят в связи со вступлением в силу с 24.10.2016 г. Закона от 18.07.2016 № 409-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О занятости населения».

Назад
Право: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit