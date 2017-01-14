Переобучение безработных оплатит наниматель

Порядок и условия возмещения нанимателями затрат на переобучение безработных из числа работников, уволенных ими в связи с сокращением численности или штата, с 12 января изменяются.

Инструкция о порядке и условиях возмещения нанимателями органам по труду, занятости и социальной защите затрат на переподготовку или повышение квалификации, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 18.10.2016 № 61, опубликована на Национальном правовом Интернет-портале.

В соответствии с ней наниматели возмещают органам по труду, занятости и социальной защите затраты на переподготовку или повышение квалификации безработных из числа работников, уволенных ими в связи с сокращением численности или штата, при наличии одновременно следующих условий: работники проработали у нанимателя не менее пяти лет; их возраст на дату увольнения составляет: мужчины – до 55, женщины – до 50 лет; работники были заняты на работах, требующих обучения, и в течение пяти лет, предшествовавших увольнению, обучение не проходили. Отметим, что до сих пор предельный возраст составлял 45 лет для женщин и 50 лет — для мужчин.

Перечень возмещаемых расходов указан в п.43 Положения о порядке организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной программы обучающих курсов по направлению органов по труду, занятости и социальной защите (утвержден постановлением Совмина от 12.10.2006 № 1334).

Напомним, что сюда входят расходы: связанные с организацией и осуществлением процесса обучения непосредственно в учреждениях образования и организациях; на выплату стипендии, ежемесячной денежной компенсации и материальной помощи на период обучения; на оплату проезда и проживания граждан, проходящих обучение вне пределов их места жительства; расходы на оплату проживания инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски или тактильную трость.

После окончания обучения безработного из числа уволенных органы по труду направляют в адрес нанимателя письменное уведомление об этом с указанием расчета суммы фактических затрат, подлежащих возмещению (с расшифровкой).

В случае отказа нанимателя возместить затраты органы по труду взыскивают их в судебном порядке.

Документ принят в связи со вступлением в силу с 24.10.2016 г. Закона от 18.07.2016 № 409-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О занятости населения».