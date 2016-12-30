Перенос года

Соответствующие изменения вносятся в Указ Президента от 17.07.2014 № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производст­венных кооперативов)».

Очевидно, 2,5 года, прошедших с момента вступления в си­лу Указа № 349, оказалось недостаточно, чтобы изменить организационно-правовую фор­му колхозов и понять, что, кроме смены вывески, это принесет сельскому хозяйству. Однако для решения проблем долгов и убытков АПК приходится прибегать к методам, не совместимым с правовым статусом колхозов. В частности, речь идет о попытках финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций в рамках реализации указов Президента от 4.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и от 14.07.2016 № 268 «О создании и деятельности открытого ак­ционерного обще­ства «Агент­ство по управлению активами».