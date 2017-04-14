Транспорт
Перемена места разгрузки
Белорусскому перевозчику поручено осуществить перевозку груза из г. Минска в г. Москву (РФ). При этом грузоотправитель передал перевозчику грузосопроводительные и транспортные документы: экземпляры международной СМR-накладной, первый экземпляр товарной накладной формы ТН-2, счета-фактуры.
По прибытии в г. Москву перевозчику грузоотправителем было дано письменное указание передать груз иному лицу, не указанному в транспортных (перевозочных) документах, с последующей выгрузкой в месте разгрузки, которое отличается от указанного в графе 3 СМR-накладной.
Обязан ли в данной ситуации перевозчик выполнить поручение грузоотправителя?
Если да, то как в таком случае поступить с транспортными (перевозочными) документами, в которых не содержатся сведения о новом грузополучателе и месте разгрузки?
В соответствии с п. 1 ст. 12 Конвенции о Договоре международной дорожной перевозки грузов КДПГ отправитель имеет право распоряжаться грузом, в частности, требовать от транспортера...
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