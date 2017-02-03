Перекличка регионов: куда уходит НДС

В прошлом году в структуре налоговых доходов бюджета были некоторые сдвиги. Доля НДС и акцизов во многих регионах сократилась, а подоходного налога с физических лиц, налогов на прибыль и недвижимость выросла.

Брестская область. Здесь за прошлый год собрано 1572,3 млн. BYN (план выполнен на 101,4%). Из них 26,1% всех поступлений принес подоходный налог (на 4,6 п.п. меньше, чем в 2015 г.). Доля налога на прибыль выросла с 7,5 до 13,8%, НДС – снизилась на 2 п.п., до 13,7%, акцизов – на 0,7 п.п., до 5,6%. На долю налога на недвижимость приходится 6,6%, земельного – 3,9%, налога при упрощенной системе налогообложения – 2,8% (один из лучших показателей в стране).

В области числится 19,8 тыс. организаций и 32,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), а также 474,5 тыс. физлиц, уплачивающих имущественные платежи. При этом за год число ИП – плательщиков единого налога со­кратилось на 1153 – до 15 247 че­ловек.

Витебская область. Здесь за год поступило 1722,2 млн. BYN налогов (перевыполнение плана на 5,8 млн., или на 3%). Из них 92,8% уплачено юрлицами, 2,1% – ИП, 5,1% – иными физлицами.

Удельный вес подоходного налога вырос на 0,9 п.п., до 21,2%, что позволило ему опередить НДС, доля которого упала с 25,3% до 13,4%. Доля акцизов увеличилась с 16% до 18,5%, налога на прибыль – с 6,6% до 8,2%, налога на недвижимость – с 4,8% до 5,7%, налога при УСН – с 1,9% до 2,1%.

Гомельская область. Здесь за год поступило 1915,7 млн. BYN (сверх плана – 12,1 млн., или 0,6%). В лидерах тоже подоходный налог – 23,4% (на 1,3 п.п. меньше, чем годом ранее), опередивший акцизы, – 16,4% (-2 п.п.) и налог на прибыль – 11,3% (-1,5 п.п.).

Бюджет области формируют более 473 тыс. плательщиков, в т.ч. более 19 тыс. организаций, около 27 тыс. ИП и 416 тыс. физлиц, уплачивающих имущественные платежи. Основную долю в по­ступлениях в этом регионе занимают предприятия госсектора (70,3%). Среди крупных плательщиков области ГНПЗ, Гомельэнерго, Белоруснефть, «Гомельтранснефть Дружба», Гомельский ликеро-водочный завод.

Гродненская область. Здесь в бюджет за год поступило 1835,8 млн. BYN налоговых платежей. Традиционно в регионе лидируют акцизы – 27,3% (рост на 0,5 п.п.). По сравнению с 2015 г. удельный вес подоходного налога сократился с 21,4% до 19,2%, НДС – с 21,4% до 12,4%, а налога на прибыль – увеличился с 6,5 до 8,2%.

На 1.01.2017 г. в области на налоговом учете состояло около 16 тыс. юрлиц, которые уплатили в бюджет 1721,3 млн. BYN (93,8% всех поступлений). При этом 15 бю­джетообразующих организаций в 2016 г. обеспечили 47,2% налоговых платежей (+1,6 п.п.) – 865,9 млн. BYN (рост на 8%). Крупнейшие плательщики региона: Гродненская табачная фабрика «Неман», Гродноэнерго, «Лид­ское пиво», Гродненский ликеро-­водочный завод, Гроднообл­газ. Более половины их платежей составили акцизы – 54,5% (472,1 млн. BYN), НДС – 27,5% (238,1 млн.), налог на прибыль – 5% (43,5 млн.) и подоходный налог – 3,9% (34,2 млн.).

В регионе 18 425 субъектов хозяйствования (45% общего числа) применяют УСН, в т.ч. 70,7% организаций малого бизнеса (5744) и 50,7% ИП (12 681). Они за 2016 г. уплатили в бюджет 68,4 млн. BYN (3,7% всех поступлений, что на 0,5 п.п. меньше, чем год назад), из которых 36,8 млн. – налог при УСН (53,8% поступлений от этой категории плательщиков). В среднем одна компания, применяющая УСН, уплачивает 8,8 тыс. BYN, один ИП – 1,4 тыс. BYN за год.

Минская область. Здесь со­бра­но 2428,4 млн. BYN налогов и сборов – на 0,7% (16,3 млн.) больше плана. В налоговых доходах лидирует подоходный налог – 25,5%, существенно опередив эко­логический налог (18,9%), НДС (7,2%), налоги на прибыль (10,2%), на недвижимость (7,1%) и акцизы (6%).

В области числится 826 тыс. плательщиков, в т.ч. более 33 тыс. организаций, более 36 тыс. ИП и более 756 тыс. физлиц, уплачивающих имущественные налоги. Субъекты малого и среднего предпринимательства уплатили 962,6 млн. BYN налогов (на 3,1% больше, чем в 2015 г. в сопоставимых ценах), что составило 39,6% доходов консолидированного бюджета области.

Могилевская область. Здесь собрано 1131,6 млн. BYN. Лидирует подоходный налог – 28,8% всех поступлений (на 3.5 п.п. меньше, чем в 2015 г.). Доля НДС сократилась с 11,4% до 10,3%, акцизов – с 10,3% до 8,8%, а налога на прибыль возросла – с 5,4% до 9,9%. Налог на недвижимость по-­прежнему составляет 7,1% по­с­туплений.

10 крупнейших плательщиков области в совокупности обеспечили 22,2% всех поступлений (251,5 млн. BYN), в т.ч. Могилевэнерго (5,9% всех поступлений области), Климовичский ликеро-водочный завод (4,2%), «Пивоварни Хайнекен» (3,4%), Могилевоблгаз (2,6%), «Могилевхимволокно» (1,5%), Могилевский филиал «Белтелеком» (1,4%), Могилевоблпищепром (1%), «Белоруснефть-Могилевоблнефтепро­дукт» (0,9%), «Кричевцементношифер» (0,7%), СООО «Оазис Груп» (0,6%).

Минск. В столице собрано почти 10 млрд. BYN налогов и сборов (на 24 млн. больше плана). Здесь традиционно самый высокий в стране удельный вес НДС – 42%. (в 2015 г. – 41%). Доля подоходного налога за год сократилась с 14,6 до 14,2%, налога на прибыль – с 12,9 до 12,4%, налога на доходы – с 2,1 до 2%, налога при УСН – с 1,8% до 1,6%, зато акцизов выросла с 6,4 до 6,6%, налога на недвижимость – с 2,5 до 2,6%, а земельного – с 2,1 до 2,5%.

Столичную казну наполняют почти 348 тыс. плательщиков, в т.ч. 60 тыс. организаций, 71 тыс. ИП и 217 тыс. физлиц. При этом основную долю (2/3) налоговых поступлений приносят частные компании. Впрочем, более 30% бюджета Минска за 2016 г. сформировано 10 организациями: «Газпром трансгаз Беларусь» (12,5% поступлений), «Лукойл Белоруссия» (3,4%), Минскэнерго (2,6%), «Табак-Инвест» (2,5%), Минский завод виноградных вин, Белорусская неф­тяная компания, «Газпромнефть-­Бел­нефтепродукт», МТС, Велком, «Минск Кристалл».