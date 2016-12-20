Переезд безработных на новое место жительства и работы

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 19.10.2016 № 62, вступившим в силу с 10 декабря 2016 г., утверждена Инструкция о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы с выплатой денежных средств (далее – Инструкция).

Принятие этого документа вызвано внесением дополнения в ст. 10 Закона от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь», вступившего в силу с 24 октября 2016 г., в соответствии с которым государство гарантирует оказание содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы с выплатой денежных средств в порядке и на условиях, определяемых Минтруда и соцзащиты. Для реализации этой нормы п. 6 Положения о государственной службе занятости населения, утв. постановлением Совмина от 31.10.2001 № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», был дополнен подп. 6.91, согласно котор...