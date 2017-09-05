Передача технологии и налогообложение иностранного резидента

Производственная организация – резидент РБ (далее – заказчик) заключила с индийской компанией (далее – исполнитель) договор на передачу технологии по производству лекарственных средств на территории РБ. По данному договору исполнитель передает производственную рецептуру лекарств (технологический процесс производства и контроля), оказывает консультационную поддержку по их производству, в частности, по приобретению и наладке производственной линии. В актах оказанных услуг исполнитель отдельно указывает стоимость каждого вида услуг и стоимость переданной технологии.

Имеет ли право заказчик применить нормы ст. 7 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество (капитал) от 27.09.1997 (далее – Соглашение), т.е. освобождение от налога на доходы иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство, по указанным видам дохода? Возникает ли обязанность у заказчика по уплате НДС на основании ст. 92 НК?

Налог на доходы

Чтобы оценить возможность применения освобождения по международному договору об избежании двойного налогообложения, прежде всего н...

Автор публикации: Наталья КОРЕНЕВСКАЯ, налоговый консультант ООО «Бейкер Тилли Бел»