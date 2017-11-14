Передача кадровых документов при реорганизации

У нас происходит реорганизация в форме выделения. Большая часть сотрудников будет работать в выделяемой организации, но часть остается в прежней.

Как разделить кадровые документы, например, журнал учета приказов, книгу учета и движения трудовых книжек и т.п.? Если я в выделенной организации завожу новую книгу движения трудовых книжек и вношу туда все данные работников, перешедших в выделенную организацию одним числом, как мне «закрыть» записи о приеме на учет трудовых в прежнем ООО? Сделать вместо подписи о получении трудовых книжек запись, что книжка передана в выделяемое ООО? Самой расписаться, что трудовые получены? Попросить работников расписаться (но они фактически свои трудовые книжки на руки не получат)?

Согласно ч. 3 ст. 36 ТК при смене собственника имущества и (или) реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выде...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист