Перечни на продажу: по рыночной цене и по совету бизнеса

В Беларуси сформирован предварительный перечень объектов для приватизации на 2017 год. Власти намерены согласовать его с отечественными бизнес-союзами, пообещал в интервью телеканалу Беларусь 1 начальник главного управления Госкомимущества Дмитрий Сидоров.

Перечень объектов для приватизации в 2017 году сформирован на основании предложений отраслевых министерств и концернов. Планируется предложить к продаже акции 58 акционерных обществ. Большинство из них уже фигурировали в аналогичном списке прошлого года, признал Д. Сидоров. Новые требования к инвесторам предъявляться не будут.

Главным новшеством станет согласование перечня объектов, выставляемых на продажу, с деловым сообществом в лице бизнес-союзов. Будет ли учитываться их отношение не только к списку объектов, но и к условиям их продажи, сотрудник Госкомимущества не уточнил.

Отметим, что в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. предполагается активизировать приватизацию малых и средних государственных организаций, ориентированную на привлечение инвестиций, модернизацию производств и создание новых рабочих мест. При этом к первоочередной продаже намечено предложить предприятия как имущественные комплексы малых и средних, а также неплатежеспособных государственных организаций, пакеты акций организаций с государственным участием, у которых средняя численность работников составляет до 100 человек и (или) которые расположены на территории средних, малых городских поселений, сельской местности, и пакеты акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ в размере до 50% уставного фонда. Условия такой продажи планируется увязать с требованиями по развитию этих организаций, включая внесение инвестиций, модернизацию производств и создание новых рабочих мест.

Другое новшество – проведение сделок с объектами приватизации по рыночной стоимости. Ранее при заключении сделок по приватизации в Беларуси учитывалась наибольшая цена предприятия: балансовая либо рыночная. Теперь же в соответствии с Положением о порядке определения начальной цены продажи объектов приватизации, утв. постановлением Совмина от 31.12.2010 № 1929 (в редакции постановления от 16.08.2016 № 639) начальная цена продажи объектов приватизации устанавливается по их рыночной стоимости, определенной:

в отношении предприятий как имущественных комплексов – на дату, установленную соответствующими комиссиями по приватизации;

в отношении акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в собственности Республики Беларусь и административно-территориальных единиц, – на 1-е число первого месяца квартала, в котором принято решение о приватизации (для вторых – об оценке) этих акций (долей).

Определенная таким образом начальная цена продажи объектов приватизации, будет считаться действительной в течение 12 месяцев с даты оценки и в течение этого срока может быть понижена в установленном законодательством порядке, если иное не установлено Президентом.

Правда, рыночная стоимость объектов приватизации государственного имущества, как и ранее, будет определяться оценщиками государственных организаций, организациями, доля государственной собственности в уставном фонде которых составляет более 50 процентов, осуществляющими оценочную деятельность, а также оценочными стурктурами, созданными БелТПП, как предписано подп. 1.5 Указа от 13.10.2006 № 615 "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь". Устроит ли потенциальных инвесторов такая оценка и сочтут ли они ее достаточно независимой и соответствующей международным стандартам, покажут предстоящие конкурсы и аукционы.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ