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№29 (2036) от 14.04.2017

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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Перечисление валюты индивидуальным предпринимателем со счета на карточку

14.04.2017

В банк Беларуси обратился индивидуальный предприниматель (ИП) с целью перечисления иностранной валюты со своего валютного счета на текущий (расчетный) банковский счет в иностранной валюте, открытый ему как физическому лицу, к которому выдана банковская платежная карточка для расходов, связанных с разъездами за границей.

Вправе ли ИП совершить такой платеж? Каковы действия банка?

В п. 4 Правил № 72 установлено, что ИП, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, – резиденты проводят валютные операции в порядке, установленном для субъектов валютных операций – резидентов, кроме валютных операций, при совершении которых для них законодательством РБ определен особый порядок их проведения.

В соответствии с подп. 31.13 п. 31 Правил проведения валютных операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 30.04.2004 № 72 использование иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валют...

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