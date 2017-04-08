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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Социум
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Пенсионеры объединяются в группы взаимопомощи

08.04.2017
Пенсионеры объединяются в группы взаимопомощи

Швейцарский Красный Крест представил результаты исследования «Расширение возможностей пожилых людей через активное участие в сообществах».

Исследование показало, что сейчас в Беларуси пожилые люди консолидированы в 53 инициативные группы в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях. Инициативные группы пожилых людей, или группы само- и взаимопомощи, создаются в рамках совместной работы Швейцарского Красного Креста и Белорусского Общества Красного Креста.

Объединившись в сообщества по интересам, пенсионеры прошли путь от поиска общих увлечений для совместного времяпрепровождения до помощи нуждающимся вне своей группы и дальше – к продвижению интересов своего сообщества, улучшению условий жизни в своей местности. Участники инициативных групп помогают подопечным (часто другим пожилым) с уборкой, доставляют продукты из магазина, дрова, обрабатывают приусадебные участки. Не менее важна социальная помощь: сопровождение в поликлинику, церковь, подготовка писем, поздравления с праздниками и просто общение. Помимо этого, пожилые люди проводят занятия с детьми с инвалидностью, оказывают помощь в больницах и отделениях сестринского ухода.

Участие в инициативных группах приводит к трем основным результатам: рост человеческого капитала, рост социального капитала и улучшение среды проживания.

Справочно: Беларусь относится к странам с быстро стареющим населением. По данным Национального статистического комитета, на 1.01.2016г. 24,8% населения страны – старше трудоспособного возраста (по сравнению с 21,4 % в 2005 г. и 22,5 % в 2010 г.).

На 1.01.2015г.  14,2 % белорусов были старше 65 лет. Более 30% пожилых людей являются одинокими либо одиноко проживающими.

Швейцарский Красный Крест стремится обеспечить пожилым людям возможность активной жизни и оказывает экспертную и финансовую поддержку в этой сфере партнерским национальным обществам Красного Креста. А с 2003 г. апробирован новый подход: активное участие пожилых людей в сообществах – с включением в более крупные программы по уходу на дому и активному старению. В Беларуси такая работа ведется с 2006 года (http://swissredcross.by).

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