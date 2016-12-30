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№100 (2007) от 30.12.2016

30 декабря 2016 года

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Банки и расчеты
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Параллельные деньги больше не пересекутся

30.12.2016
Параллельные деньги больше не пересекутся

Едва ли не самым хлопотным мероприятием уходящего года можно считать деноминацию. Субъекты хозяйствования потратили немало времени и сил, чтобы адаптировать к новым деньгам кассовые аппараты и бухгалтерские программы. Всем гражданам пришлось привыкать к новым банкнотами и монетам. Теперь Национальный банк напоминает, что 31 декабря 2016 г. заканчивается период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и 2009 года. Таким образом, завершаются основные мероприятия по проведению деноминации белорусского рубля.

С 1 января 2017 г. в качестве единственного платежного средства при наличных расчетах за товары и услуги субъекты хозяйствования будут принимать только банкноты и монеты образца 2009 года.

«Старые» денежные знаки можно обменять на «новые» в течение следующих 5 лет без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения:

– с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. включительно – в Нацбанке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях республики;

– с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. включительно – в Нацбанке.

С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

В настоящее время изъято из обращения более 95% от суммы денежной наличности «старого» образца и 56% банкнот, находившихся вне касс Национального банка на 1 июля 2016 г.

По состоянию на 20 декабря 2016 г. банкноты крупных номиналов изъяты из обращения практически полностью (более 99% от общего количества, находившегося в обращении), средних (5 000, 10 000 и 20 000 рублей) – более чем на 70%, мелких – на 33%. Поступление банкнот мелких номиналов в кассы Нацбанка ожидается еще в начале 2017 года. Опыт предыдущих лет по изъятию мелких банкнот и анализ мировой практики показывает, что в кассы центральных банков возвращается до 50% таких купюр.

В общем количестве денежных знаков образца 2009 года, находящихся вне касс Национального банка, на долю монет приходится почти 70%, банкнот – 30%. Наиболее востребованы монеты номиналом 1, 5 и 10 копеек (почти 50% от общего количества находящихся в обращении монет), самые популярные банкноты –10 и 20 рублей (более 63% от общего количества банкнот).

Деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля – проведена 1 июля 2016 г. в соответствии с Указом от 4.11.2015 № 450. С 1 июля 2016 г. в обращение выпущены 7 номиналов новых банкнот образца 2009 года – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. С 1 июля по 31 декабря 2016 г. включительно было предусмотрено параллельное  обращение банкнот образца 2000 года, а также банкнот и монет образца 2009 года.

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