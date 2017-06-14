Палата представителей Беларуси ратифицировала соглашение о кредите ЕБРР на 21 млн EUR

Депутаты 98-ю голосами «за» 13 июня ратифицировали кредитное соглашение между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении 21 млн EUR на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, снижения нагрузки на окружающую среду, связанную с отведением сточных вод Лиды, Орши и Полоцка (6 млн EUR, 6 млн EUR и 9 млн EUR соответственно). Средства займа предоставляются тремя траншами сроком на 15 лет.

Как объяснил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов, эффективная процентная ставка по этому кредиту ниже, чем по кредитному портфелю Республики Беларусь по внешним государственным займам.

По его словам, эффективная процентная ставка займа оценивается в размере 1,1%. Она состоит из отрицательной 6-месячной ставки Euribor (-0.254%), комиссии банка в 1% и комиссии за невыбранную часть кредита 0,5%. Отсрочка по выплате основного долга предоставляется на 3 года.

Александр Терехов отметил, что использование данного займа ЕБРР дает возможность привлечь средства безвозмездной технической помощи Фонда поддержки Экологического партнерства «Северное измерение» (Фонд ЭПСИ) и Шведского агентства по сотрудничеству в области международного развития (Sida) на общую сумму 14,3 млн EUR. Министр ЖКХ сообщил, что грантовые средства планируется направить на закупку оборудования (чуть больше 10 млн EUR) и на техническую помощь – более 4 млн EUR, включая разработку программ развития водоканалов, содействие проведению закупок по международным стандартам.

Таким образом, на 21 млн EUR кредитных ресурсов приходится почти 70% грантовых средств, резюмировал Александр Терехов.

Говоря о перспективных планах сотрудничества с ЕБРР, министр ЖКХ упомянул проработку проекта по тепловой модернизации зданий и жилищного фонда, на завершающейся стадии проекты по шести очистным сооружениям и по строительству 500 станций обезжелезивания воды для сельского населения. Также среди перспективных проектов Александр Терехов упомянул перевод котельных с газа на местные виды топлива – щепу.

Автор публикации: Александр Черняк