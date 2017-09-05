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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Образование
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Палата понимает студенческое братство

05.09.2017

Беларуси следует уходить от существующей модели распределения выпускников высших учебных заведений. Такое мнение в эфире Sputnik высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Сохранять распределение в Беларуси будут, в первую очередь, на социально важных специальностях – медицинских, педагогических. «Но, вообще, первое рабочее место должно быть преференцией, а не каторгой», – уверен депутат. По мнению главы профильной комиссии, необходимо повышать от­ветственность заказчиков кад­ров. Кроме того, не должно быть подобных ситуаций, когда распределение по некоторым специальностям становится проблемой самого выпускника.

«От жесткого распределения, это моя личная точка зрения, в ближайшей, средне- или краткосрочной перспективе нам надо отходить, а по ряду специальностей – уже пора. Первое место на массовых специальностях нужно предоставлять по согласию. Есть возможность ехать по распределению – поезжай, нет – ищи сам первое рабочее место», – заявил Марзалюк.

Отметим, что в конце июня И. Марзалюк, размышляя над необходимостью корректирования набора студентов в соответствии с потребностями экономики страны, отмечал, что «сегодня каждый год самая большая головная боль – это распределение выпускников».

Эксперты программы «Рас­пределение» Братства организаторов студенческого самоуправления подготовили отчет о ситуации с распределением выпускников в 2016/17 учеб­ном году. В отчете обобщены факты нарушения законодательства и давления на студентов и выпускников (см. «ЭГ» № 59 от 11.08.2017).

Депутаты Палаты представителей Национального собрания на упомянутый отчет ответили, что «вашу озабоченность нарушениями законодательства об образовании, включая оказание давления на выпускников со стороны отдельных учреждений образования во время распределительной кампании учебного года 2016/17 понимаем». Выводы и рекомендации, изложенные в отчете, «станут для нас подспорьем в работе над проектом Кодекса об образовании».

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ

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