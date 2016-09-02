В текущем году в Беларуси планируется произвести 1,1 млн. т картофеля, 518 тыс. т овощей, 130 тыс. т плодов и ягод. Значительную часть этой продукции поставят на рынок крестьянско-фермерские хозяйства.

Как считают в Минсельхозпроде, планируемых объемов будет достаточно не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но и для экспорта. Это подтверждено опытом выполнения Государственной комплексной программой развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011–2015 годах, утв. постановлением Совмина от 31.12.2010 № 1926. В тот период в общественном секторе ежегодное производство картофеля выросло на 21% по сравнению с 2010 г., овощей – на 17%, плодов и ягод – на 61%, сообщила начальник отдела по производству плодоовощной продукции аграрного ведомства Татьяна Карбанович. Примерно такой же урожай должен получиться в текущем году.

В минувшей пятилетке существенно изменилась структура производителей: здесь все более заметную роль играют фермеры. Так, за 5 лет удельный вес КФХ в производстве картофеля вырос с 15 до 30%, овощей – с 30 до 50%, плодово-ягодной продукции – с 10 до 30%, причем практически без государственной поддержки.

Власти сделали свои выводы из этой тенденции. В Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 11.03.2016 № 196, картофелеводство, овощеводству и плодоводству нашлось место только как «подкомплексу» одной из подпрограмм. При этом к концу 2020 г. в хозяйствах всех категорий запланировано собрать картофеля 5,6 млн. т, в т.ч. общественном секторе – 1,6 млн. т овощей – 1,6 млн. т и 0,6 млн. т соответственно, плодов и ягод – 510 тыс. и 160 тыс. т. При этом подпрограммой «Развитие малых форм хозяйствования» запланирован рост сельхозпроизводства КФХ в 2,8 раза.

Фермеры осваивают выращивание не только традиционных, но и новых для Беларуси культур. Например, они намерены поставить на рынок в текущем году 500 т арбузов. При этом их цена должна быть ниже, чем на импортные. Например, КФХ «Дружба и К» Смолевичского района продает арбузы по 0,5 BYN/кг.

«Выращивание в нашей стране бахчевых экономически оправдано, так как рентабельность их производства в некоторых хозяйствах доходит до 200%, – уверяет заведующий лабораторией Института овощеводства НАН Беларуси Николай Купреенко. Согласно проведенной в институте биохимической оценке, качество отечественных ягод тоже выше, чем зарубежных, потому что вызревают естественным путем».

Теперь ученые призывают аграриев заняться выращиванием винограда. Соответствующая технология уже освоена на опытных участках. В первую очередь подбирались технические сорта, предназначенные для промышленной переработки, которые могут вызревать без особого укрытия, рассказал заместитель директора Института плодоводства НАН Беларуси Анатолий Криворот.

Благодаря высокой урожайности и сельхозорганизации фермеры собрали в нынешнем сезоне 6 тыс. т плодово-ягодных культур, что на 56% больше, чем в прошлом году. Кроме того, собрано 4,8 тыс. т зеленого горошка, при средней урожайности 36,4 ц/га, что на 31% больше, чем год назад. Урожайность картофеля повысилась на 11,3%, до 286,4 ц/га, что также позволяет надеяться на высокий валовой сбор.

В текущем году 194 тыс. т картофеля планируется направить на промышленную переработку, 300 тыс. т – экспортировать, овощей – 50 тыс. т и 160 тыс. т соответственно, плодов и ягод – около 30 тыс. и 35 тыс. т. При этом от торговых организаций власти требуют ограничить поток импорта. В Минторге считают, что эта задача успешно решается. Как сообщила начальник управления потребительского рынка продовольственных товаров Минторга Светлана Слинько, в I полугодии импорт картофеля снижен на 45,7%, лука – на 66,3%, капусты – на 52,1%, моркови – на 57,2%, огурцов – на 61,3%, яблок – на 13,8%. Не удалось справиться только с помидорами. В январе–июне их было в Беларуси продано в 1,6 раза больше, чем в I полугодии 2015 г.

Автор публикации: Иван МИХАЛЕВИЧ