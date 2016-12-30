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№100 (2007) от 30.12.2016

30 декабря 2016 года

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Консультации

Ответственность за проверку груза

30.12.2016

Груз перевозится из Польши в Россию. В белорусском пункте пропуска для проследования груза в РФ по процедуре таможенного транзита белорусским перевозчиком была подана транзитная декларация сотруднику таможенного органа. Может ли водитель, выполняющий международную автомобильную перевозку, быть привлечен к административной ответственности в Беларуси при выявлении должностным лицом таможенного органа несоответствий сведений (о наименовании, количестве грузовых мест, весе товара, стоимости), указанных в транзитной декларации, транспортных (перевозочных) документах, сведениям, выявленным в ходе проводимых операций таможенного контроля (в форме таможенного досмотра)?

Да, в данном случае водитель может быть привлечен к административной ответственности.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Конвенции ООН «О договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)», заключенной в Женеве 19.05.1956 г. (далее – Конвенция), при принятии груза транспортер обязан проверить точность указаний, сделанных в накладной относительно числа грузовых мест, их разметки и номеров, а также внешнее состояние груза и его упаковки.

Проверка иных сведений, касающихся стоимости, наименования груза, не является обязанностью водителя при принятии груза к автомобильной перевозке.

Согласно п. 3 ст. 8 Конвенции отправитель имеет право требовать проверки водителем веса брутто груза...

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