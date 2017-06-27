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№47 (2054) от 27.06.2017

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№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

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ВЭД
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Отсрочки при экспорте-импорте увеличиваются

27.06.2017
Отсрочки при экспорте-импорте увеличиваются

Сроки завершения внешнеторговых операций из­менены Указом Президента от 23.06.2017 № 221. Этим документом внесены изменения в Указ Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций».

Так, сроки завершения внешне­торговых операций при экспорте увеличены с 90 до 180 дней с даты отгрузки товаров (оказания услуг), при импорте – с 60 до 90 дней с даты проведения платежа, а при выполнении (оказании) строительных работ (услуг) за рубежом – не позднее даты завершения нормативного срока строительства объекта.

Кроме того, не устанавливаются сроки для расчетов между операторами сотовой связи при оказании услуг роуминга, а также при проведении расчетов ГО «Белорусская железная дорога» с железнодорожными администрациями иных стран. Предоставляется возможность завершить внешне­торговую операцию, если задолженность признана безнадежной к взы­сканию, но не ранее чем через 3 года с даты ее образования.

Кроме того, расширяется перечень случаев, когда оплата импорта может осуществляться за счет кредитов, выданных правительству либо под его гарантии, а также за счет средств международной технической помощи.

Данные изменения бы­ли за­планированы дав­но: они предусмотрены п. 269 комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития на 2016– 2020 годы, утв. постановлением Совмина от 12.01.2017 № 18. Теперь субъектам хозяйствования, совершающим сло­жные и долгосрочные сделки, придется реже обращаться в Нацбанк за продлением сроков завершения внешнеторговых операций. Снизятся и риски быть оштрафованными по ст. 11.37 КоАП за несоблюдение этих сроков. Однако еще больше повысить конкурентоспособность экс­портеров и упростить условия их работы помогла бы полная отмена сроков расчетов при экспорте-­импорте. Тогда у белорусских предприятий появилась бы возможность предлагать своим зарубежным партнерам более выгодные условия поставок, включая длительную от­срочку платежа, как это делают многие иностранные компании. Впрочем, время отсрочки здесь ограничивается не только нормативными требованиями, но и возможностями кредитования.

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