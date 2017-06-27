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Отсрочки при экспорте-импорте увеличиваются
Сроки завершения внешнеторговых операций изменены Указом Президента от 23.06.2017 № 221. Этим документом внесены изменения в Указ Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций».
Так, сроки завершения внешнеторговых операций при экспорте увеличены с 90 до 180 дней с даты отгрузки товаров (оказания услуг), при импорте – с 60 до 90 дней с даты проведения платежа, а при выполнении (оказании) строительных работ (услуг) за рубежом – не позднее даты завершения нормативного срока строительства объекта.
Кроме того, не устанавливаются сроки для расчетов между операторами сотовой связи при оказании услуг роуминга, а также при проведении расчетов ГО «Белорусская железная дорога» с железнодорожными администрациями иных стран. Предоставляется возможность завершить внешнеторговую операцию, если задолженность признана безнадежной к взысканию, но не ранее чем через 3 года с даты ее образования.
Кроме того, расширяется перечень случаев, когда оплата импорта может осуществляться за счет кредитов, выданных правительству либо под его гарантии, а также за счет средств международной технической помощи.
Данные изменения были запланированы давно: они предусмотрены п. 269 комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития на 2016– 2020 годы, утв. постановлением Совмина от 12.01.2017 № 18. Теперь субъектам хозяйствования, совершающим сложные и долгосрочные сделки, придется реже обращаться в Нацбанк за продлением сроков завершения внешнеторговых операций. Снизятся и риски быть оштрафованными по ст. 11.37 КоАП за несоблюдение этих сроков. Однако еще больше повысить конкурентоспособность экспортеров и упростить условия их работы помогла бы полная отмена сроков расчетов при экспорте-импорте. Тогда у белорусских предприятий появилась бы возможность предлагать своим зарубежным партнерам более выгодные условия поставок, включая длительную отсрочку платежа, как это делают многие иностранные компании. Впрочем, время отсрочки здесь ограничивается не только нормативными требованиями, но и возможностями кредитования.
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