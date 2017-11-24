Отрицательные курсовые разницы, не учитываемые при налогообложении в 2017 году

10 июля 2017 г. на сч. 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» субсч. 10 «Прочие расходы по текущей деятельности» организация отразила стоимость консультационных услуг непроизводственного характера, приобретенных у нерезидента, выраженную в иностранной валюте, на сумму 25 000 USD.

Для целей налогообложения стоимость данных услуг была включена в состав затрат, не учитываемых при налогообложении. Данные услуги оплачивались частично в июле, частично в августе, а окончательный расчет был произведен 15 сентября 2017 г.

Каким образом учесть при налогообложении прибыли курсовые разницы от переоценки такой задолженности перед нерезидентом?