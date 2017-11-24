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№88 (2095) от 24.11.2017

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№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Отрицательные курсовые разницы, не учитываемые при налогообложении в 2017 году

24.11.2017

10  июля 2017 г. на сч. 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» субсч. 10 «Прочие расходы по текущей деятельности» организация отразила стоимость консультационных услуг непроизводственного характера, приобретенных у нерезидента, выраженную в иностранной валюте, на сумму 25 000 USD.

Для целей налогообложения стоимость данных услуг была включена в состав затрат, не учитываемых при налогообложении. Данные услуги оплачивались частично в июле, частично в августе, а окончательный расчет был произведен 15 сентября 2017 г.

Каким образом учесть при налогообложении прибыли курсовые разницы от переоценки такой задолженности перед нерезидентом?

В соответствии с подп. 1.224 п. 1 ст. 131 Налогового кодекса (далее – НК) при налогообложении не учитывается сумма определяемых в порядке, установленном законодательством, курсовых разниц, возникшая при пересчете в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Нацбанком, выраженной в иностранной валюте стоимости обязательств, возникших в связи с осуществлением затрат, не учитываемых согласно ст. 131 НК при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

Следует обратить внимание, что положения подп. 1.224 п. 1 ст. 131 НК касаются только отрицательных курсовых разниц, т.е. расходов (в ст. 131 НК – затрат) организации.

...

Автор публикации: Виктор СТАТКЕВИЧ, аудитор

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