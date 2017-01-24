Отпуск совместителя

Может ли она не уходить в трудовой отпуск по основному месту работы?

Работница занята в организации по основному месту работы – диспетчером, а по совместительству – уборщицей. Она планирует пойти в трудовой отпуск как работник-совместитель.

Внутреннее совместительство – выполнение работником в свободное от основной работы время оплачиваемой работы у того же нанимателя на условиях другого трудового договора (ст. 343 ТК).

В соответствии с ч. 4 ст. 168 ТК при составлении графика отпусков наниматель обязан запланировать отпуск в определенный период по желанию работника-совместителя одновременно с трудовым отпуском по основной работе. Также согласно ч. 1 ст. 347 ТК трудовой отпуск работающим по совместительству предоставляется одновременно с трудовым отпуском по основной работе.

Есть мнения, что в ст. 347 ТК говорится о том, что наниматель обязан предоставить 2 отпуска одновременно, а в ст. 168 ТК – о том, что наниматель д...