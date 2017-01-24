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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Отпуск совместителя

24.01.2017

Работница занята в организации по основному месту работы – диспетчером, а по совместительству – уборщицей. Она планирует пойти в трудовой отпуск как работник-совместитель.

Может ли она не уходить в трудовой отпуск по основному месту работы?

Внутреннее совместительство – выполнение работником в свободное от основной работы время оплачиваемой работы у того же нанимателя на условиях другого трудового договора (ст. 343 ТК).

В соответствии с ч. 4 ст. 168 ТК при составлении графика отпусков наниматель обязан запланировать отпуск в определенный период по желанию работника-совместителя одновременно с трудовым отпуском по основной работе. Также согласно ч. 1 ст. 347 ТК трудовой отпуск работающим по совместительству предоставляется одновременно с трудовым отпуском по основной работе.

Есть мнения, что в ст. 347 ТК говорится о том, что наниматель обязан предоставить 2 отпуска одновременно, а в ст. 168 ТК – о том, что наниматель д...

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