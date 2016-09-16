Отпуск с увольнением

– делаем один приказ о предоставлении отпуска, увольнении и всех положенных выплатах, в т.ч. о компенсации за неиспользованный отпуск;

Работник берет остаток отпуска за период работы с 15.05.2015 г. по 14.05.2016 г. с последующим увольнением по собственному желанию. Как оформить увольнение:

– делаем два приказа: один – о предоставлении отпуска, второй – об увольнении и всех выплатах (и компенсации)?

– за какой период предоставляется компенсация: с 15.05.2016 г. по день, предшествующий отпуску (последний рабочий день перед отпуском), или по последний день отпуска?

Права работников на получение основного и дополнительных отпусков с последующим увольнением регулирует ст. 178 ТК, согласно которой по письменному заявлению работника неиспользованные основной и дополнительные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (кроме случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

Из приведенной нормы след...