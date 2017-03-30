Отмена «упрощенки» в интернет-торговле грозит монополизацией

Объем рынка электронной коммерции Беларуси в 2016 году превысил 360 млн USD и составляет 2% розничного товарооборота. Такую оценку дал руководитель маркетплейса Deal . by Максим Маринич на открытии крупнейшей конференции по электронной торговле в Беларуси “Е- commerce Day ».

Для сравнения: в странах Западной Европы и США онлайн уже продается 10-17% всех товаров.

«Развитие онлайн-торговли выгодно всем. Для предпринимателей — это возможность начать свое дело, для покупателей — способ получить желаемый товар по лучшей цене, для государства — стабильные налоговые поступления и бурно развивающаяся экономика», — говорит Максим Маринич.

По его мнению, темпы роста электронной коммерции в Беларуси могли бы быть колоссальными, если бы не отмена упрощенной системы налогообложения для интернет-магазинов с 2016 г. «Интернет-магазины несут много затрат, связанных с хранением товаров, доставкой их покупателям и приемом платежей. Поэтому переводить их на общую систему налогообложения было крайне преждевременно», —считает М.Маринич.

Он отметил, что в первые три месяца после введения запрета на применение упрощенной системы налогообложения 20% интернет-магазинов -- клиентов Deal.by прекратили свою деятельность, 30% -отключили корзины и перестали работать как интернет-магазин. Из-за одного решения рынок, который считался очень перспективным, серьезно «просел» и откатился на несколько лет назад.

По мнению менеджера, эта дискриминационная мера приведет к тому, что через 4 года рынок интеренет-торговли может быть монополизирован: крупные офлайн-игроки будут заходить в онлайн с настроенными процессами: финансовыми, налогообложения и будут «выгребать» канал за счет того, что там не будет нишевой конкуренции.

«Когда же мало вариантов для покупки, с покупателем и ценой можно делать что угодно. Поэтому считаю, что отмена «упрощенки» — несистемная мера. Понятно желание «обелить» рынок, но для этого есть и другие инструменты», — уверен руководитель Deal.by .

Он обратил внимание на то, что если компания не представлена в интернете, она рискует потерять клиентов, ведь все больше белорусов предпочитают делать покупки онлайн. Только в 2016 году на Deal.by они купили товаров и услуг на 60 млн BYN. Чаще всего наши соотечественники приобретали товары для дома и сада, детские товары, технику и электронику, одежду, обувь и аксессуары. В среднем за раз покупатели оставляли в интернет-магазинах, размещенных на Deal.by, 121 BYN.

В 2017 году эксперты прогнозируют увеличение количества интернет-покупателей в Беларуси в первую очередь за счет роста числа покупок с мобильных устройств. Развитие и доступность аналитических, маркетинговых и рекламных инструментов позволит интернет-продавцам чаще использовать их для персонализации продаж: продавать покупателям именно то, что они хотят купить. Росту интернет-торговли также будет способствовать появление новых и развитие существующих почтовых операторов, курьерских служб и платежных агрегатов, которые помогут снизить операционные расходы интернет-магазинов.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА