Отмена обязательной продажи: позитив перевешивает

К 2018 в Беларуси планируется поэтапно отменить обязательную продажу части валютной выручки. На общее предложение валюты на бирже это повлияет незначительно, а у экспортеров улучшится управляемость валютными денежными потоками, считает начальник управления корпоративных продаж МТБанка Иван Лагутин.

По мнению специалиста, банки к предстоящим изменениям относятся положительно, т.к. заинтересованы в развитии и поддержке экспортеров -- финансирование этих предприятий позволяет снизить валютные риски, сопряженные с кредитованием реального сектора. Если у компании есть стабильный поток валютных поступлений, она является более надежным заемщиком и ее проще кредитовать – и в рублях, и валюте.

И для предприятий, и для экономики в целом в отмене обязательной продажи части валютной выручки есть ряд положительных моментов. Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда компания должна продавать часть валютной выручки, а затем снова ее выкупать, чтобы погасить кредит или рассчитаться с поставщиками. Кроме того, у нас практически нет «чистых» экспортеров: как правило, у компаний часть выручки – валютная, а часть – рублевая. Рублевую они тратят на выплаты зарплат, налогов и др., а валютную – на покупку зарубежных товаров/услуг. И для таких компаний отмена обязательной продажи валюты поможет реально снизить издержки ведения бизнеса.

Второй положительный момент – будет активнее развиваться реэкспортный бизнес. Если предприятие, например, закупает что-то в России и продает в Европу или наоборот, то обязательная продажа валюты снижает ее маржинальность, а реэкспортный бизнес сам по себе низкомаржинальный и любые дополнительные расходы делают его еще менее привлекательным.

В целом грядущие изменения положительно повлияют на инвестиционный климат, убежден банкир. Иностранные инвесторы предпочитают приходить на те рынки, где правила игры понятны и прогнозируемы. А пока, несмотря на стабильность на валютном рынке, существуют опасения, что продаваться валюта будет по одному курсу, а покупаться – совершенно по другому.

Есть опасения, что отмена обязательной продажи валютной выручки уменьшит объем предложения валюты на бирже. Однако часть валюты экспортеры продавали и будут продавать – на уплату налогов, зарплат и др. К тому же, если они сегодня в рамках обязательной продажи продают «избыточный» для себя объем валюты, то сами создают последующий спрос на ее покупку на бирже. Поэтому можно ожидать, что отмена обязательной продажи на общее предложение валюты на бирже повлияет незначительно.