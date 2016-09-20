Открыто номинирование на персональную Премию маркетинга, рекламы и брендинга в Беларуси.

Задачей новой Премии является определение и поощрение маркетологов, директоров по маркетингу предприятий, работающих в Беларуси, за персональные достижения в области эффективно разработанных и реализованных маркетинговых стратегий и инновационных решений в создании и продвижении брендов. Уникальность Премии заключается в том, что впервые будут награждены физические лица - маркетологи, PR-специалисты, директора по маркетингу. Награда Премии станет признанием заслуг специалиста профессиональным сообществом. Участие в Премии – бесплатное.

Организаторы Премии - Агентство Белая Карона и Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА).

Номинирование на Премию маркетинга, рекламы и брендинга происходит следующим образом. В период с 20 по 30 сентября выдвигаются номинанты на Премию путем заполнения специальной анкеты. Номинировать на Премию имеют право компании члены АКМА (до 3-х номинантов от каждой компании), средства массовой информации, работающие в Беларуси (до 3-х номинантов от каждого СМИ), Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ, а также государственные концерны и организации, входящих в структуру Совета Министров РБ.

Обладателей первой Премии маркетинга, рекламы и брендинга в Беларуси определит Экспертный совет на основе поданных заявок-анкет, оценив достижения номинантов по 10-балльной шкале по заданным критериям. В состав экспертного Совета войдут представители бизнеса разных сфер деятельности, представители министерств и ведомств, депутаты Палаты представителей, всего около 30 человек.

Голосование экспертного Совета пройдет с 10 по 15 октября. Премия маркетинга, рекламы и брендинга будет присуждена номинантам, набравшим более 7,5 баллов от средней оценки всех членов Экспертного Совета. По итогам голосования Экспертного Совета Премии может быть составлен ранжир среди номинантов по отраслям экономики.

Церемония награждения обладателей Премии состоится 20 октября 2016 года в рамках Фестиваля рекламы LAMA.

Подробная информация и список номинантов на Премию представлены на сайте lamafest.by на странице «Дни маркетинга, рекламы и брендинга».