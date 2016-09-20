Отдых в VIP-зале аэропорта

Организация приобрела в банке карточку Priority Pass (РР). По данной карточке работники организации, направленные в командировку, посещают VIP-залы аэропортов. Работник в аэропорту предъявляет карту РР, данные его карты фиксируются, и раз в месяц РР присылает в банк инвойс со списком номеров карт, аэропортов, стран, количества посещений и суммы. Банк оплачивает РР этот инвойс. Далее по номерам карт РР банк выставляет суммы к списанию с карт организации.

На основании каких документов отразить эти расходы в учете организации? Как отражаются данные расходы? Можно ли учесть при налогообложении прибыли такие расходы?