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№72 (1979) от 20.09.2016

19 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Отдых в VIP-зале аэропорта

20.09.2016

Организация приобрела в банке карточку Priority Pass (РР). По данной карточке работники организации, направленные в командировку, посещают VIP-залы аэропортов. Работник в аэропорту предъявляет карту РР, данные его карты фиксируются, и раз в месяц РР присылает в банк инвойс со списком номеров карт, аэропортов, стран, количества посещений и суммы. Банк оплачивает РР этот инвойс. Далее по номерам карт РР банк выставляет суммы к списанию с карт организации.

На основании каких документов отразить эти расходы в учете организации? Как отражаются данные расходы? Можно ли учесть при налогообложении прибыли такие расходы?

Priority Pass – крупнейшая в мире программа доступа в VIP-залы аэропортов. Держатели карт PP, независимо от избранной авиакомпании и класса билета, имеют возможность пользоваться любым из 600 VIP-залов аэропортов в более чем 100 странах и 300 городах по всему миру.

Подробную информацию можно найти на интернет-сайте по адресу ww.prioritypass.com. Данный сайт содержит общую информацию по программе Priority Pass и специальную информацию о VIP-залах аэропортов, предназначенную только для участников программы Priority Pass.

Карточка PP – персонализированная пластиковая карточка программы Priority Pass, которая удостоверяет членство ее держателя в программе Priority Pass. Карточка не явл...

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