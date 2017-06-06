Освобождение от таможенных пошлин импорта оборудования

В 2014 г. на территории Солигорского района зарегистрировано ООО, основным видом деятельности которого является переработка древесины. Для формирования уставного фонда один из участников импортировал оборудование и применил освобождение от таможенных пошлин согласно Декрету Президента от 7.05.2012 № 6.

В текущем году на базе ООО планируется создать два самостоятельных предприятия и ввезенное оборудование передать одному из них.

Надо ли ООО уплачивать суммы ввозных таможенных пошлин, от которых общество было освобождено в 2014 г.?

В соответствии с ч. 1 подп. 1.9 п. 1 Декрета Президента от 7.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» (далее – Декрет № 6) коммерческим организациям предоставляется освобождение от ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию РБ, вносимых в уставный фонд этих коммерческих организаций при его формировании в качестве неденежного...