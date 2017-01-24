Освободите микропартии от транспортных документов

Предприниматели по-прежнему надеются, что власти согласятся улучшить условия их работы. Представители биз­нес-союзов на заседании рабочей груп­пы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-­консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики предложили упростить документооборот при перемещении минимальных партий товаров (мик­ропартий) между государствами – членами ЕАЭС. О путях решения этой проблемы рассказывает председатель Белорусского союза предпринимателей Александр КАЛИНИН.

Сегодня при ввозе товаров с территории государств – членов ЕАЭС согласно Протоколу о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и им­порте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение 18 к Договору о ЕАЭС) не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, ИП должны представить налоговую декларацию, а также транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, предусмотренные законодательством стра­ны – члена ЕАЭС, подтверждающие перемещение товаров из одного государства в другое. Эти документы не представляются, если для отдельных видов перемещения товаров, в т.ч. без использования транспортных средств, оформление таких документов не предусмотрено национальным законодательством.

Однако белорусские ИП обязаны иметь на все ввозимые товары первичные учетные документы, подтверждающие не только их приобретение (оплату), но и перемещение. При этом налоговые органы государств – членов ЕАЭС не могут установить, когда товары мож­но перемещать без использования транспорта со­гласно законодательству другого государства, поскольку не в состоянии отслеживать изменения в законодательстве соседей. Обы­чно в мировой практике для этого заключаются специальные межведомственные со­глашения о порядке обмена информацией. Но это долгий процесс. Пока же норма подп. 3 ч. 1 п. 20 Протокола приводит к правовой неопределенности.

Любой ИП может перевозить уже поступивший в его соб­ственность товар, приобретенный в одной из стран ЕАЭС, на рейсовых автобусах, поездах, самолетах, на собственном автомобиле, транспортировать его до места разгрузки (места хранения) на основании документов, подтверждающих приобретение этих товаров продавцом государства – члена ЕАЭС. Но отсутствие чет­кой регламентации, в каких случаях можно не представлять товаросопроводительные и (или) иные документы, предусмотренные законодательством государства – члена ЕАЭС и подтверждающие перемещение товаров, создает почву для злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

В БСП считают ошибкой за­крепление части правовых норм в международных соглашениях ЕАЭС, а другой их части – в национальном законодательстве. В Протоколе предусмотрена воз­можность непредставления документов, кроме заявления о ввозе, если их представление не требуется в соответствии с законодательством государст­ва – члена ЕАЭС (абз. 5 подп. 3 п. 4 Протокола).

МНС РБ, требуя предоставления транспортного документа, по мнению предпринимателей, расширительно толкует нормы ч. 2 подп. 1.1 п. 1 Указа Президента от 16.05.2014 № 222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами». Од­нако в этом Указе прямо не предусматривается необходимость наличия транспортных документов иностранного государства. К тому же белорусские ИП постоянно сталкиваются со сложностями получения в РФ таких документов. Ведь их партнеры в основном применяют налоговые режимы без зачета НДС и предоставляют в соответствии с российским законодательством односторонний документ, аналогичный нашей квитанции о приеме денежных средств, утв. постановлением Минторга от 23.08.2011 № 34.

Решать возникающие проб­лемы можно в рамках требований Протокола, уверены в БСП. Там полагают, что малому бизнесу не мешает Указ № 222, а все проблемы кроются в правоприменительной практике, не основанной на его требованиях. Поэтому БСП предлагает устранить правовую неопределенность в документальном оформлении ввоза товаров, воспользовавшись, в частности, опытом соседей. Так, в РФ применяют термин «минимальная партия товара», который закреплен в п. 14 Решения Совета ЕЭК от 30.01.2013 № 7, а также в Национальном стан­дарте РФ «Торговля. Термины и определения», утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст. При этом под минимальной партией товаров понимается такое их количество, которое равно или меньше одной транспортной (групповой) упаковки изготовителя и поставщика, т.е. по сути это одна коробка или ящик. Понятно, что такое количество товара может перемещаться в руках.

БСП предлагает при ввозе в страны ЕАЭС незначительных партий товаров не требовать у субъектов хозяйствования товаротранспортных документов о перемещении товара по территории этих стран, а ограничиться наличием только документов об оплате. Это точно соответствует обязательствам по Протоколу. В России данный вопрос решен письмом Департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ от 6.06.2016 № 030713/1/32691 «О документальном подтверждении правомерности применения нулевой ставки». В нем говорится, что при реализации товаров в государства – члены Таможенного союза НК РФ не предусмотрена обязанность налогоплательщика представлять транс­портные документы для под­тверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.

Тем временем численность ИП в Беларуси сокращается. По мнению БСП, это негативно скажется на занятости и уровне доходов населения. Поэтому мы предлагаем принять Указ Президента о документальном оформ­лении перемещения товаров между государствами – членами ЕАЭС, предусмотрев в нем, что транспортные документы не представляются на микропартии товаров, т.е. партии, стоимость которых не превышает эквивалента 1000 EUR, а также если общая стоимость всех партий не превышает эквивалента 4000 EUR в месяц.

Упрощенный порядок документооборота БСП предлагает распространить и на юридические лица. Это улучшит их воз­можность оперативно решать вопросы приобретения запчастей, мелких партий сырья и комплектующих, отправляя в командировку за рубеж только одного сотрудника, что может существенно сократить затраты. Такой подход будет способствовать ускорению разработки новых инновационных товаров, их удешевлению не только для малого и среднего бизнеса, но и для госпредприятий. Принятие такого документа позволит устранить правовую неопределенность, снизит административные барьеры для бизнеса и социальную напряженность среди ИП, сохранит рабочие места, усилит производственный потенциал малого бизнеса.

В начале февраля этот воп­рос будет обсуждаться в Минэкономики. Бизнес-­сообщество в очередной раз надеется на положительное решение.