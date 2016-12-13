Острастка для должника

Одной из главных проблем для белорусского бизнеса в последние годы стали хронические неплатежи. Одни предприятия действительно не могут вовремя рассчитаться со своими поставщиками по объективным причинам, другие – не желают. Цепочка неплатежей захватывает все более широкий круг субъектов хозяйствования. Можно ли остановить этот процесс административными или репрессивными мерами?

В экстремальной экономической ситуации оказалось, что многие субъекты хозяйствования готовы игнорировать декларируемый в гражданском законодательстве принцип добросовестности. Не платить поставщикам порой выгодно: кредиторская задолженность становится своеобразным и недорогим источником финансирования. В то же время трудности начинаются у кредиторов: они остаются без оборотных средств, необходимых для выплаты зарплаты, расчетов со своими поставщиками, подрядчиками, арендодателями, своевременной уплаты налогов. Кассовые разрывы приходится закрывать за счет кредитов, проценты по которым увеличивают расходы предприятий. Широкое распространение таких фактов негативно влияет как инвестиционный климат страны, так и на репутацию государства и бизнеса.

Отечественное законодательство предусматривает ряд способов истребования долгов. Их диапазон, казалось бы, достаточно широк: от направления претензий, обращения за совершением нотариусом исполнительной надписи, обращения в судебные инстанции с заявлением о возбуждении приказного производства или с исковым заявлением до возбуждения процедур экономической несостоятельности (банкротства) в отношении как должника, так и самого кредитора. Но все эти инструменты требуют денег – на оплату госпошлин и услуг юристов – и времени на проведение переговоров, подготовку документов, участие в суде и т.д.

Все усилия не гарантируют взыскание задолженности. С одних должников все равно нечего взыскать, а другие – умышленно игнорируют не только свои долговые обязательства, но и решения суда. Их не слишком пугает перспектива быть привлеченными за уклонение от погашения кредиторской задолженности по вступившим в силу судебным постановлениям при наличии возможности выполнить обязательство к административной ответственности (если в этих действиях нет состава преступления) по ст. 11.18 КоАП (штраф от 6 до 20 базовых величин, или административный арест) или к уголовной ответственности по ст. 242 УК (при наличии кредиторской задолженности в крупном размере), что грозит не только штрафом, но и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением (лишением) свободы на срок до 2 лет.

Еще в 2002–2010 гг. случаи применения ст. 242 УК были единичными. В 2008–2010 гг. их насчитывалось по 3–4 десятка в год (причем нередко дела прекращались по реабилитирующим основаниям), в 2010–2014 гг. – немногим более сотни в год, (исключение составил 2011 г. – 181 дело). В 2015 г. было выявлено 199 преступлений данной категории, а за 7 месяцев т.г. – уже 220, причем соответственно 70 и 55% этих дел закончились привлечением к уголовной ответственности. При этом более 95% преступлений данной категории выявлено органами финансовых расследований Комитета госконтроля (ОФР). Контролеры отмечают резкий рост в последние годы числа заявлений о привлечении к уголовной ответственности недобросовестных должников, а также подтвердившихся фактов преступных действий. Например, если в 2014 г. в ОФР рассматривалось 507 таких заявлений, в 2015-м – 1104, то за 7 месяцев т.г. – 1163. Ежегодно около 1/3 заявлений касалось долгов на сумму менее 250 базовых величин (БВ), 41–45% – в пределах от 250 до 1000 БВ, а 20–21% – свыше 1000 БВ. При этом число выявленных преступлений по ст. 242 УК выросло со 115 в 2014 г. до 193 в январе–июле т.г., а административных правонарушений по ст. 11.18 КоАП – с 5 до 157. Также отмечается, что около 40% фигурантов по таким делам обвинялись сразу в нескольких фактах уклонения от погашения кредиторской задолженности, причем иные – в неисполнении сразу по 7, 9, 11 и даже 14 судебных постановлений.

Таким образом, невозврат долгов становится одной из самых «популярных» составляющих экономической преступности в Беларуси. Все это заставляет власти искать более действенные меры, способные заставить недобросовестных лиц исполнять обязательства по договорам. Одной из таких мер, по мнению сотрудников ОФР, может стать ужесточение уголовной ответственности по ст. 242 УК. Предлагается установить за уклонение от погашения кредиторской ответственности по вступившему в законную силу судебному постановлению в особо крупном размере (1000 БВ и более), а также при совершении таких действий повторно наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет со штрафом или лишением свободы на тот же срок и с лишением нрава занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью или без лишения со штрафом или без него.

Возможно, дополнение ст. 242 УК такой новеллой повлияет на некоторых злостных неплательщиков, если они будут привлекаться к ответственности и суд сочтет их виновными. Но для этого придется иногда распутывать целые клубки, начиная с организаций, месяцами не получающих причитающегося бюджетного финансирования, и заканчивая их контрагентами, которые остаются из-за таких задержек без денег, и так далее по всей цепи неплатежей. Конечно, будут и другие, которые, даже имея деньги, не выполняют свои обязательства совершенно сознательно, уверенные в своей безнаказанности. Усиление уголовной ответственности здесь может стать серьезной профилактической мерой – если новая часть ст. 242 УК будет применяться объективно и неизбирательно, независимо от статуса и формы собственности недобросовестного должника.

Вадим ЛЕБЕДЕВ

Тем временем

Постановлением Совмина и Нацбанка от 24.11.2016 № 967/30 утвержден перечень просроченных процентов кредитополучателей ОАО «Белагропромбанк», подлежащих передаче Агентству по управлению активами.

Всего Агентству передаются просроченные проценты 386 сельскохозяйственных предприятий из всех регионов республики на общую сумму свыше 216,1 млн. BYN (в валютном эквиваленте – 110 млн. USD).